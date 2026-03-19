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    首頁 > 政治

    高雄市長選戰開打 柯志恩推兒童版「三山造勢」

    2026/03/19 13:26 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩（中）強調她未來的政策主軸，會將重點放在兒童跟教育。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩（中）強調她未來的政策主軸，會將重點放在兒童跟教育。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長選戰開打，代表國民黨參選的柯志恩今（19日）宣布，將於旗山、岡山、鳳山，各舉辦一場充滿歡樂的兒童節活動，並打趣說「三山造勢」是為兒童造勢；此外，下週二也將舉辦政策說明記者會。

    柯志恩今天於市黨部舉行「笑得真柯愛」兒童節記者會，宣布將於3月28日下午在旗山體育館、29日下午岡山壽天宮廣場、4月3日上午在鳳山五甲龍成宮，舉辦三場充滿歡樂與驚喜的兒童節活動，邀請小朋友最喜歡的MOMO家族帶來演出，還有孩子喜愛的禮物盒劇團，及充滿冒險與驚喜的恐龍探險隊表演，更特別為孩子們打造一座夢想海港氣墊城堡。

    柯志恩表示，過去講到高雄三山地區，許多人聯想到立法院長韓國瑜2018年競選高雄市長時的三山大造勢，充滿濃濃政治味，但這次在三山地區舉辦的兒童節活動，則是要幫兒童和國家未來的主人翁來造勢，也代表她未來的政策主軸，會將重點放在兒童跟教育。

    除了兒童節活動，柯志恩也預告本週六開始，會陸續在週末時段，於原鄉舉辦三場「部落音樂會」，第一場就選在美麗的茂林，希望把舞台搬進部落，詳細的活動時間和地點，都會在她的臉書粉專公布。

    柯志恩強調，高雄除了產業經濟，還有教育文化，在高雄有重視教育文化的市長，相信會讓孩子更有國際觀，並讓校園環境更友善，因為兒童是高雄這座城市的驕傲，她誠摯邀請市民帶著親友一起來參加，分享彼此的喜悅。

    柯志恩（右五）將舉辦三場兒童節活動。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩（右五）將舉辦三場兒童節活動。（記者葛祐豪攝）

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