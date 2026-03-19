李四川走訪三峽、鶯歌 化身「公園阿北」連結新北政績

國民黨新北市長參選人李四川走訪鶯歌三峽，與地方話家常。（李四川辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川持續深入基層，今天（19日）走訪鶯歌永吉公園、三峽市場與老街，聆聽里長、鄉親心聲，並化身「公園阿北」坐在樹下與鄉親話家常，有鄉親當面大讚李四川在新北市副市長任內推動公園建設，讓當地居民有舒適的休憩空間。

鶯歌永吉地區過去因缺乏鄰里公園及休憩廣場，李四川在新北副市長任內，參與規劃新建公園，並順利解決土地問題，由市府編列經費分期進行開發，將原本荒蕪的山野坡地打造為親子悠遊、百花盛開的永吉公園。

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李四川今回到永吉公園傾聽當地心聲，有民眾特地從外縣市來此處遊玩，當地里長及鄉親也大讚公園相當舒適，感謝李四川在副市長任內積極推動。

李四川表示，市政建設是一棒接一棒，除了市府把硬體做好，更最重要是大家把花種好、顧好，他感謝里長與志工辛勤維護，造就今日的觀光亮點。他也提到，捷運三鶯線通車後，將更挹注地方觀光，將繼續推動在地建設，提升居民生活品質。

隨後李四川前往三峽公有市場與老街拜訪，並至清水祖師廟參香祈福。李四川承諾，長期走遍新北推動建設，未來不管是交通改善、商圈發展還是綠地維護，他都會持續拜訪里長、聆聽民意，全力為新北市帶來更好的發展。

國民黨新北市長參選人李四川走訪鶯歌三峽，與地方話家常。（李四川辦公室提供）

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