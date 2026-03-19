一孩家庭可請外傭 卓揆：非取代既有托育或照顧體系

行政院會今天拍板外籍家庭幫傭申請新制，只要家中有一名未滿12歲兒童就能提出申請，4月13日上路。（記者鍾麗華攝）

行政院會今（19）日拍板外籍家庭幫傭申請新制，只要家中有一名未滿12歲兒童就能提出申請，4月13日上路。行政院長卓榮泰說，新制並非取代既有托育或照顧服務體系，而是提供多一項家務協助的選擇，現已研擬確保本國工作者權益、確保家務工作品質、特殊需求家庭優先照顧等三項配套。

卓揆說明，首先針對確保本國工作者權益，將擴大育兒指導員工作機會、強化托育與家事服務媒合、提供本國工作者就業獎勵及專業技能訓練；其次在確保家務工作品質方面，幫傭工作定位為家務幫手，因此會提供基本知識知能的培訓，及育兒指導員到宅指導服務技巧；第三，特殊需求家庭優先照顧方面，採行簡化行政審查作業，專案服務優先協助及減收就業安定費等。

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卓揆強調，他曾在施政報告中強調，政府在生、養、教三個階段，要給予年輕家庭跟下一代更大支持。因此「0-6歲國家一起養2.0」持續加大力道，從發放育兒津貼與托育補助、架構公共化托育與助學體系、彈性育嬰留停照顧政策及強化企業托育機制，打造更完善的家庭支持體系。

卓揆表示，面對家庭結構變遷，在工作與育兒之間，照顧者面臨不小的照顧壓力，尤其是特殊需求家庭照顧負擔更為沉重，為減輕家庭壓力，讓勞動者安心續留職場，勞動部將推動外籍家庭幫傭的新制，只要家中有1名未滿12歲的兒童即可申請外籍家庭幫傭，就業安定費每月5000元。

卓揆提到，針對弱勢、特殊需求及高需求家庭，將優先取得人力，且每月就業安定費降為2000元，以強化家庭照顧支持。希望讓有需求的家庭，能「多一個幫手，少一分疲憊」。

卓揆強調，這次新的措施，並非取代既有托育或照顧服務體系，而是在相關社會支持資源之外，提供多一項家務協助的選擇，協助有需要的家庭「減輕家務負擔，安心續留職場」，為兼顧公平性，也同步採取弱勢需求、特殊需求優先的制度。

卓揆也請勞動部務必妥善規劃相關審查及管理機制，並與衛福部持續強化本國家事服務與托育人力培訓及媒合機制，讓新制能順利於今年4月13日上路，協助更多國人兼顧家庭與工作。

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