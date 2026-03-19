網軍出動？Threads嗆蔡培慧網友被爆是官方粉專小編 南投縣府否認

蔡培慧發文，遺憾看到反焚化爐自救會現場，優勢警力壓制群眾的畫面。（資料照）

前立委蔡培慧Threads發文回憶318學運，並指反名間焚化爐自救會現場，優勢警力壓制群眾畫面，彷彿看見當年影子。PO文下方網友「咱a南投」留言稱318是民進黨政治動員操作，名間垃圾嚴重，蔡只會操作民粹。網友截圖質疑「南投縣府帶風向忘記切換帳號」，南投縣府回應，該帳號非縣府所有，也沒有養網軍。

蔡培慧在2014年是反黑箱服貿的台灣農村陣線秘書長，318學運前發生嚴重車禍頭部動過大手術，她昨在Threads發文指出，當時瞞著家人偷偷到學運現場，回家才發現被警察推擠四肢有大片瘀青。很遺憾家鄉南投的反名間焚化爐自救會現場，優勢警力壓制群眾聲音的畫面，彷彿看見當年的影子。

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蔡培慧的脆文下方有一名為「咱a南投」網友留言並嗆蔡「什麼都要襯，318就是你們貴黨政治動員操作。虧你當過投二立委，名間垃圾很嚴重，一次自燃抵過幾次焚化爐？整天只會操作民粹選票考量，不參考科學數據！」

網友「youout1981」截圖後發脆文，指「南投縣府帶風向卻忘記切換帳號，繼續洗記憶沒關係，這群見過該歷史發生的人是老了，不是死了。」，有網友認為，應該是網軍，也有可能是南投縣府小編包給網路公司。

「youout1981」本人則回應，「咱a南投」粉專的貼文全部是南投縣府訊息，應可解讀為「官方經營的側翼小編」。

南投縣府對此表示，縣府有自己的臉書粉專，完全不知「咱a南投」是誰經營的，縣府也沒有養網軍。

「咱a南投」臉書粉專小編到蔡培慧貼文下方留言，被「youout1981」截圖，懷疑縣府帶風向忘記切換帳號。（圖擷自「youout1981」Threads貼文）

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