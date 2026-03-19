國民黨中市長下週民調 江啟臣:平常心 楊瓊瓔：全力衝刺

江啟臣對於下週的中市長民調，表示平常心看待（記者蘇金鳳攝）

國民黨台中市長民調將在下週進行，立法院副院長江啟臣今天參加５５５機場快捷線正式開行的記者會受訪表示，８年前到現在都一直在準備，所以非常的平常心，覺得最重要的是把市民的服務工作做好；至於有很多黨公職首長及民代都跳出來表態支持，江啟臣表示，非常感謝，期待未來有機會可以一起努力合作；立委楊瓊瓔則表示，會全力衝刺，深入鄰里傾聽每一份民意。

下週就要民調，江啟臣的心情如何？他表示，不管在什麼位置，只要是人民選出來，就是為了人民做事，其他的部分，就是抱持著平常的心態，努力把握每一天，為人民爭取， 把市民服務的工作做到最好，所以這個就是位置最好的準備。

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至於對於很多黨職民代站出來表態支持江啟臣，對此，他謝謝他們的支持跟愛護，而且好多都是過去的好夥伴，不管是在立法院或者是在其他的領域，都有一起合作，一起共事的經驗。

江啟臣指出，真的非常感謝他們的鼓勵，支持還有愛護，甚至站出來講話，為他加油打氣，表達感謝，他更期待的未來有機會跟他們在各個地方，包括縣市政府一起努力，讓台灣人民還有台中市民可以有更好的服務，更好的市政，那尤其像今天的記者會，等於是讓台中再一次的躍上國際，然後讓台中真正成為中台灣的一個途徑，跟台灣的一個代表性城市。

楊瓊瓔則表示，她心裡很感恩，副院長江啟臣是一個強大的對手，但連續兩周末鄉親願意為她站出來的熱情，就是她面對初選最好的準備，下週民調非常關鍵，她會全力衝刺，深入鄰里傾聽每一份民意。請大家做她的後盾。

下週民調，楊瓊瓔表示全力衝刺。（記者蘇金鳳攝）

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