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    首頁 > 政治

    認8100億軍購較完整 黃健豪：盧秀燕盼後續討論朝此方向思考

    2026/03/19 13:09 記者劉宛琳／台北報導
    台中市長盧秀燕（中）認為國民黨立委徐巧芯（右）提出的8100億軍購版本相對完整。（資料照）

    台中市長盧秀燕（中）認為國民黨立委徐巧芯（右）提出的8100億軍購版本相對完整。（資料照）

    國民黨立委黃健豪昨表示，台中市長盧秀燕訪美，此行在提醒國民黨中央，要繼續維持「親美、友日、和陸」的路線，跟中共要維持和平，但不代表要反美，並透露盧傾向支持國民黨立委徐巧芯8100億版本軍購。對此，黃健豪今出席黨團餐敘受訪表示，盧秀燕並沒有說一定要支持哪一個版本，而是當下覺得徐巧芯的版本相對比較完整，希望後續討論時也能夠往這個方向來思考。

    黃健豪表示，盧市長出訪除了市政行程，更重要前兩天進華府討論到軍購、台美關係等議題。這次會談傳遞最重要的訊息就是，希望國民黨能夠維持親美、友日、和中的路線，這是國民黨主流意見才對，希望這個意見能夠持續下去。

    對於黃健豪昨天表示，盧秀燕傾向國民黨立委徐巧芯8100億軍購版本，是否與黨中央不同調？黃健豪表示，下週就要開始審查相關預算，各版本都已送進去，希望所有版本攤在陽光下，讓大家共同來檢驗看怎樣的版本對國家最好。

    黃也解釋，他昨天提到，與盧秀燕的餐會確實有提到徐巧芯版本，盧秀燕在當下也覺得那個版本是不錯的，有這樣的選擇，但後續到底怎麼樣的版本最好，目前還沒定案，要等到下週外交國防委員會實質審查後，各項的報告，包含軍方要提到台灣國防怎建軍、什麼模式，以及美國能賣給我們什麼，有什麼樣的形式，有比較完整的討論之後，才有比較完整的共識。

    黃健豪強調，盧秀燕並沒有說一定要支持哪一個版本，而是在那個當下，她覺得徐巧芯喜寫的版本確實是相對比較完整，也希望後續在討論時，也能夠往這個方向來思考。

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