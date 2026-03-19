為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    徐巧芯嗆劉世芳女權自助餐 林智群曬「夾手照」反酸心態最健康

    2026/03/19 15:56 即時新聞／綜合報導
    律師林智群曬出一張徐巧芯把鍾佳濱的手夾在腋下照片，酸說「巧芯的心態最健康」。（圖翻攝自「林智群律師」臉書粉專）

    律師林智群曬出一張徐巧芯把鍾佳濱的手夾在腋下照片，酸說「巧芯的心態最健康」。（圖翻攝自「林智群律師」臉書粉專）

    內政部長劉世芳近日出席立法院院會，受訪時遭記者觸碰胸部引發不悅事件。立委徐巧芯昨受訪稱，「這什麼奇怪的女權自助餐啊？心情狀態是否需調整一下？」對此，律師林智群曬出一張徐巧芯把鍾佳濱的手夾在腋下照片，酸說「巧芯的心態最健康」。

    林智群今於臉書發文並附上徐巧芯夾住鍾佳濱手臂的照片，劉世芳部長在受訪時，被記者的麥克風碰到「胸部」，劉世芳部長當下馬上反應：「我感到被騷擾不舒服，請媒體保持空間。」針對這起事件，徐巧芯卻說「劉世芳心情狀態是否需要調整一下，什麼奇怪的女權自助餐啊！」

    林智群大酸，「對啦巧芯的心態最健康，拿別人的手來蹭自己胸部都沒關係」。網友看到貼文後相繼留言，有人說「噁心也惡心的女人」、「違停仔」、「鍾佳濱好可憐，被徐巧芯性騷擾」。

    報導指出，民進黨立委鍾佳濱於2024年07月20日表示，面對全國各地出現罷免不適任立委的聲浪，國民黨更不惜和民眾黨聯手在立院提高罷免門檻，而他為阻止國民黨用隔壁會議室開會躲在聯通兩處的茶水間，還被國民黨惡意污衊，被徐巧芯把他的手夾在腋下，此時底下的周永鴻說委員的手「該去祭改了」，現場哄堂大笑。

    相關新聞請見︰

    受訪遭記者觸碰胸部引不悅 劉世芳：將要求設置一定空間

    批劉世芳「記者不是愛慕他」吳崢節目電爆葉元之：你有罵過黃國昌嗎？

    陳揮文轟劉世芳犯媒體大忌 葉耀元反嗆：尊重很難嗎？

    「反擴權」台中神岡場 綠營高呼國會濫權法案緊急處分是民主勝利

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播