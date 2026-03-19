徐巧芯嗆劉世芳女權自助餐 林智群曬「夾手照」反酸心態最健康

律師林智群曬出一張徐巧芯把鍾佳濱的手夾在腋下照片，酸說「巧芯的心態最健康」。（圖翻攝自「林智群律師」臉書粉專）

內政部長劉世芳近日出席立法院院會，受訪時遭記者觸碰胸部引發不悅事件。立委徐巧芯昨受訪稱，「這什麼奇怪的女權自助餐啊？心情狀態是否需調整一下？」對此，律師林智群曬出一張徐巧芯把鍾佳濱的手夾在腋下照片，酸說「巧芯的心態最健康」。

林智群今於臉書發文並附上徐巧芯夾住鍾佳濱手臂的照片，劉世芳部長在受訪時，被記者的麥克風碰到「胸部」，劉世芳部長當下馬上反應：「我感到被騷擾不舒服，請媒體保持空間。」針對這起事件，徐巧芯卻說「劉世芳心情狀態是否需要調整一下，什麼奇怪的女權自助餐啊！」

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林智群大酸，「對啦巧芯的心態最健康，拿別人的手來蹭自己胸部都沒關係」。網友看到貼文後相繼留言，有人說「噁心也惡心的女人」、「違停仔」、「鍾佳濱好可憐，被徐巧芯性騷擾」。

報導指出，民進黨立委鍾佳濱於2024年07月20日表示，面對全國各地出現罷免不適任立委的聲浪，國民黨更不惜和民眾黨聯手在立院提高罷免門檻，而他為阻止國民黨用隔壁會議室開會躲在聯通兩處的茶水間，還被國民黨惡意污衊，被徐巧芯把他的手夾在腋下，此時底下的周永鴻說委員的手「該去祭改了」，現場哄堂大笑。

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