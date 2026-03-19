鄭麗文與立院黨團餐敘 牛煦庭：軍購案以「黨版」為基礎討論

國民黨主席鄭麗文、3位副主席今天中午與國民黨立委餐敘。（記者羅沛德攝）

國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍以及另外2位副主席張榮恭、蕭旭岑今（19）日中午應立法院國民黨團邀請，與立法院內政、國防、財政、經濟等4個委員會藍軍立委餐敘。不過，鄭、李兩人抵達現場時，面對媒體追問如何看待黨內青壯派立委認為太「親中」、有人認為「鄭習會」反而幫民進黨加分、今天是否會討論軍購議題，還有台中市長盧秀燕訪美發言傾向支持8000億規模的軍購特別預算，鄭、李都未回應。

兼任國民黨發言人的立委牛煦庭則受訪表示，國民黨版的軍購條例已經定案，但他也強調，軍購未來會分階段處理，只要有美方發價書就會處理，國民黨必須兼顧預算監督與把關，而且與白營的整合工作也很重要，因此未來國民黨會以黨版為基礎進行討論。

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他還說，黨內若有任何不同意見，都會在黨團大會上做整合，有關黨內的不同意見被操作、見縫插針，國民黨都不會上當，並盼望外界適可而止。

新任國民黨文傳會主委尹乃菁今日也到場，她對媒體說，今天是立法院黨團舉辦的餐會，中央黨部是受邀的「客人」。

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