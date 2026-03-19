中國漁船排成「海上之牆」 杜奕瑾示警：臉書去年出現收購金門漁船文

數千艘中國漁船自去年底以來，多次在東海和台灣附近海域大規模集結列陣，宛如一道「海上之牆」。示意圖。（漁民提供）

數千艘中國漁船自去年底以來，多次在東海和台灣附近海域大規模集結列陣，宛如一道「海上之牆」，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」16日指出，這並非正常捕魚活動，而是中共「灰色地帶」策略的一部分，呼籲美國及盟友反制。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，臉書去年6月出現大量現金收購金門籍漁船的文章，不知道有多少是已經被賣的台籍漁船參與？

委員會在X平台發文表示，數千艘中國「漁船」在台灣附近集結，組成行動一致的船隊，這並不是正常的捕魚活動，而是中共「灰色地帶」策略的一部分。發文還提到最近的調查發現，中國由國家指揮的海上民兵利用漁船來擴展軍事力量、進行監視並脅迫鄰國，同時以民用身分作為掩護。強調美國及其盟友必須揭露並反制這些策略，否則北京將會把「漁船隊」變成海上威嚇的工具。

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杜奕瑾在臉書PO出截圖，可以看到截圖中有許多收購金門籍漁船的貼文，杜奕瑾在貼文中表示，去年6月在台籍漁船交易出現大量現金收購金門籍漁船文章，到今年國際發現數千艘民船不正常集結，有多少是已經被賣的台籍漁船參與？

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，臉書去年6月出現大量現金收購金門籍漁船的文章，不知道有多少是已經被賣的台籍漁船參與？（圖擷取自 臉書）

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