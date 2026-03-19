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    首頁 > 政治

    批柯文哲、黃國昌是太陽花雜質！ 吳靜怡：如今竟舔共拖慢民主

    2026/03/19 13:15 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    昨日是318學運12週年，媒體人吳靜怡怒批柯文哲和黃國昌就是太陽花學運的「民主雜質」！「沒有你們，一樣有太陽花，但現在有你們，卻讓民主進步更慢」，沒營養又多餘，還會影響效率。

    吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲難道不是民主精煉過程中被社會排除的雜質？柯文哲和黃國昌就是太陽花學運的民主雜質！沒有你們，一樣有太陽花，但現在有你們，卻讓民主進步更慢，沒營養又多餘，還會影響效率。

    吳靜怡指出，最賭爛的就是太陽花學運得利者「柯文哲、黃國昌」，在公民運動洪流中成為英雄，居然在青鳥學運和大罷免時期，對年輕人和公民們，進行大量抹黑和散佈謠言，儼然就是背叛社會運動的無恥之徒！

    吳靜怡續指，柯文哲、黃國昌難道不是最不要臉的政客？當初是怎麼批判國民黨，整天說要幹掉國民黨，但現在，不只整個拿民眾黨倒貼，更加入舔共行列，你們兩個就是背叛太陽花學運的人！一定會有報應，而這報應就是你們傲慢自大的反噬。

    吳靜怡直言，對，柯文哲自證，就是台灣社會運動洪流中的雜質，如果說他是狗屎，都侮辱了屎，屎都比你有養分。

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