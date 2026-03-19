新北老將鍾宏仁跨派系交棒陳岱吟 林右昌：黨內前輩栽培新世代精英

民進黨新北市新莊區市議員初選參選人陳岱吟（左）為拚出線，今找來前基隆市長、也是「前老闆」的林右昌（右）車隊掃街助選。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員初選民調將於3月23日起進行，在第3選區（新莊區）呈現「5搶4」局面，初選參選人陳岱吟為拚出線，今啟動「守護家鄉 走遍新莊」車隊掃街，上午邀請前基隆市長、也是「前老闆」的林右昌助選。林右昌說，陳岱吟有12年政治幕僚經驗，並獲新北市議員鍾宏仁指定接班；對於「英系」的鍾宏仁助選「正國會」派系的陳岱吟，林右昌認為，「是黨內前輩在栽培新世代的黨內精英」。

林右昌表示，在初選最後衝刺階段，他來替陳岱吟加油打氣，陳岱吟過去在他的辦公室與前行政院長游錫堃辦公室任職，細心、認真，是非常優秀的幕僚，她也是1名2歲女兒的母親，有「留給下一代1個更好的國家」的使命，相信陳岱吟擔任新北市議員，不只會為選區帶來更多地方建設與服務，對未來新北市政的發展都是很大的新生力量。

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林右昌也說，在地的資深議員鍾宏仁，差不多就是陳岱吟的「師傅」，有師傅的「牽教」（台語，前輩對後輩提攜教導之意）跟支持，「我對陳岱吟非常地有信心，而且她現在初選拚成都沒聲音了，真的非常認真，也希望大家給她機會」。

陳岱吟表示，距離初選民調剩下最後幾天，希望以車隊掃街的方式，再次走遍家鄉的大街小巷，用不同的視角，凝聚更多讓新莊更好的可能。

媒體詢問，新莊區有鍾宏仁助選陳岱吟，汐止區也有新北市議員周雅玲助選初選參選人蔡美華，是否為「正國會」和「英系」之間的合作跟默契？

林右昌回應，「這是1個傳承」，優秀、年輕的從政者，前輩都很願意「牽教」跟支持，陳岱吟跟蔡美華過去都有非常豐富的幕僚經驗，剛好因為鍾宏仁、周雅玲都是英系議員，不只是派系的支持，「我想這是栽培人才」，可以用合作跟默契來詮釋，不過，「更寬廣來看的話，是黨內的前輩在栽培新世代的黨內精英」。

民進黨新北市議員第3選區預計提名4席，鍾宏仁不再參選，現任議員林秉宥、翁震州爭取連任，另有陳岱吟、前議員陳科名辦公室主任翁昭仁，以及立委吳思瑤的子弟兵吳奕萱共同競爭。

前基隆市長林右昌（右）強調，民進黨新北市議員初選參選人陳岱吟有12年政治幕僚經驗，並獲新北市議員鍾宏仁指定接班，籲鄉親給新人機會。（圖由陳岱吟辦公室提供）

前基隆市長林右昌（中）、民進黨新北市新莊區市議員初選參選人陳岱吟（左）今天車掃前，在新莊武聖廟參拜，祈求初選順利。（記者黃政嘉攝）

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