公務人員考績法擬廢除甲乙丙丁 將改3項目不設定比例

立法院司法法制委員會今邀考試院及所屬部會進行業務報告。（記者楊綿傑攝）

公務人員考績法40年未修，菜鳥輪流被打乙等也常受詬病，銓敘部推動公務人員考績法修法，朝「打掉重練」方向思考，擬將現有甲乙丙丁的4項等第廢除，設定明確條件改以「優秀」、「良好」、「未達良好」3種項目呈現，也不會設定比例，有望下個月提送草案至考試院，力拚本會期送進立法院審議。

公務人員考績制度公平性受到討論已久，考試院曾於91年至107年間，五度提出修法草案，但因丙等離退機制是否設置比例等各內容持續無共識，又立法院屆期不續審等原因，均未能順利修法完成改革。立法院司法法制委員會今邀考試院及所屬部會業務報告，朝野立委包括陳昭姿、翁曉玲、沈發惠、鍾佳濱、莊瑞雄、張雅琳等人均關注修法方向。

請繼續往下閱讀...

針對考績等第受到廣泛討論，考試院秘書長劉建忻指出，以制度上原意來說，甲等跟乙等都是稱職、合於預期的表現，所以乙等也有獎金，但現實情況甲等比例可能占4分之3、乙等比例4分之1，這樣的區別讓乙等的覺得沒有被肯定，所以需要檢討、修法，且不是只有調整，而是朝建立新的架構為方向，以達到「獎勵前面」、「肯定中間」、「找到尾巴該注意的」效果。

銓敘部長施能傑進一步說明，就自己對公務實際了解，絕大多數同仁表現都是稱職，少數表現更好，故擬定將原有甲乙丙丁等地制度簡化，改成「優秀」、「良好」、「未達良好」3個概念，並設定明確標準，完全根據事實表現，且沒有設定固定比例，不過打「優秀」與「未達良好」要符合法定條件標準。

施能傑也補充，若最後要將同仁考績打「未達良好」，必須要附理由，且主管在平常考核時就要預先提出示警，而且要跟對方溝通，從過程就讓對方知道自己的表現。此外，修法也會討論考績獎金的部分，而考試院日前也通過激勵辦法，希望平時就讓主管能即時獎勵表現好的同仁，透過雙管齊下完善獎勵制度。

施能傑提到，此次調整似於重訂考績法、而不只是修正考績法，整體架構會與過往有很大不同，目前都在積極進行中，時程上預計這個月與各機關徵詢意見，順利的話4至5月將草案送至考試院審議，並以本會期送進立法院為努力目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法