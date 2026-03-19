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    首頁 > 政治

    美報告指中共無意2027攻台 胡采蘋：馬杜羅被抓讓共軍知道差距

    2026/03/19 13:08 即時新聞／綜合報導
    中國領導人習近平。（路透資料照）

    中國領導人習近平。（路透資料照）

    美國國家情報總監辦公室近日公布《2026年美國情報社群年度威脅評估》報告指出，中國現階段未計畫在2027年入侵台灣，但共軍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。對此，財經網紅胡采蘋諷刺道，「講了快80年都不來，一定是有原因，偏偏中國領導人習近平被大內宣大外宣說謊說到自己都信了，簡直經典洗腦案例」。

    胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提到，就農曆年前她都還看到美國情報界在警告2027攻台的新聞，現在委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）一抓、伊朗一打，馬上共軍就知道自己的軍力跟美國到底有沒有很接近，現在又改到2049年攻台了。

    胡采蘋分析，「習大大」是一個0與100的人，不是稱霸，就是稱臣，他上任前乖得跟大佬們的金孫一樣，一上任其他人都變乖孫。當年白紙革命一反，他馬上低頭，解除疫情封控。

    胡采蘋笑說，「接下來我真怕看到有人大轉彎，最好不會發生什麼賴習會比鄭習會先上場、大家都跑到顳顎齒科去接下巴、只有『鄭鸝妃』獨自受傷的劇情耶」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「2049年？小熊維尼可以活這麼久，人瑞ㄟ」、「會不會到了2092還在講92共識？」、「要先想想，共和國有沒有辦法活到2049」。

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    美最新威脅評估：中國未計畫2027年攻台 共軍仍持續備戰

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