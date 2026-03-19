我改稱「Korea（South）」 林佳龍：中共為此對南韓發動認知作戰

外交部長林佳龍19日出席立法院外交及國防委員會時指出，我方改稱南韓為「Korea（South）」，南韓人民皆支持尊重，但後來中共大力介入，開始發動網路戰、認知戰。（記者叢昌瑾攝）

南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」，我國外交部昨（18）日祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。外交部長林佳龍今（19）日指出，當年韓方曾拜託將「南韓」改為「韓國」，如今「他們稱我為『中國（台灣）』，我們決定也稱呼南韓『Korea括號South』」。他也透露，根據掌握，南韓人民皆支持尊重台灣名稱，「後來中共大力介入，開始發動網路戰、認知戰」。

外交部昨日宣布將依照雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，並已要求韓方於3月31日前回覆我方，倘屆時未獲正面回應，我方將在我國「台灣電子入國登錄表」相關欄位對南韓的標示採取相應作為，以展現維護國家尊嚴與對等原則的堅定立場。

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立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。國民黨立委徐巧芯今日質詢關切將「韓國」更名「南韓」一案。

林佳龍答詢說明，南韓電子入境卡去年2月上線後，原訂於今年2月正式整合電子與紙本入境卡，停用紙本入境，但在我國提出異議後，同意暫緩合併紙本與電子入境卡。

林佳龍坦言，我國政府過去一直都對南韓稱我「中國（台灣）」有意見，但並沒有像他這次這麼清楚有力地表達。

林佳龍透露，台灣早期都稱呼「韓國」為「南韓」，後續南韓政府曾向我方拜託，要求將「南韓」更正為「韓國」，現在南韓稱呼我國為「中國（台灣）」，我們決定也稱呼南韓「Korea（South）」。

對於南韓論壇有眾多網友表達此舉對他們「零傷害」。林佳龍表示，「這是假的」，他有充分搜尋資料、掌握南韓民意，事實上南韓人民皆支持基於對等尊嚴，尊重台灣的名稱，「後來中共大力介入，開始發動網路戰、認知戰，想要去扭曲」、「洗過了」，基本上大部分南韓人都是支持的。

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