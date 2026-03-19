盧秀燕又一子弟兵發聲！廖偉翔：堅持親美戰略態度明確

台中市長盧秀燕子弟兵、國民黨立委廖偉翔今回應有關盧秀燕訪美事宜。（廖偉翔辦公室提供）

台中市長盧秀燕正在美國訪問，拜會眾議員並聚焦國防特別預算、關稅等議題，盧秀燕子弟兵、國民黨立委黃健豪昨透露，盧訪美也是在提醒國民黨中央不要反美。盧秀燕另一位子弟兵、國民黨立委廖偉翔今也表示，盧秀燕的戰略態度非常明確，就是堅持親美、友日、和陸，訪美以具體的行動力挺台美關係；台灣必須具備堅實的自我防衛能力，國民黨對於國防安全的支持更絕非是空口說白話。

AIT處長谷立言 3月25日參訪台中

廖偉翔表示，我們必須清楚表達，我們與美方的關係始終是密切且穩固的，盧秀燕市長也正在美國進行訪問，持續深化雙方交流。與此同時，AIT處長谷立言也將於3月25日前往台中參訪。

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廖偉翔強調，盧秀燕的戰略態度非常明確，就是堅持親美、友日、和陸，從盧秀燕訪美到谷立言訪台中，我們都正在以具體的行動力挺台美關係，也始終齊心為國家的和平穩定與永續發展而來努力，這點是無庸置疑的。

廖偉翔說，針對備受關注的軍購案，我們認為最核心的重點還是在於台灣必須具備堅實的自我防衛能力；外界關心的採購是否合理、交貨期程是否延宕，確實也都是影響防衛戰力的關鍵。然而這些細節完全可以也應該要在立法院中透過理性的討論 與公開透明的程序來釐清。好朋友之間本來就該心無芥蒂，有問題就開誠布公地討論，這樣才能讓雙方的互信與友誼越來越穩固。

廖偉翔說，我們對於國防安全的支持絕非是空口說白話，在上週五的立法院會中，也針對已經獲得美方發價書的四項軍購採購案全力支持並順利通過授權簽訂。這就是我們以實際行動支持必要防衛軍購案的最有力實證，嚴格把關每一份預算，確保軍購能夠如期如實的提升我國戰力，才是真正對於國家安全負責的表現。

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