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    首頁 > 政治

    重量級立委及市長參選人站台 賴瑞隆、吳思瑤陪吳奕萱掃街

    2026/03/19 12:15 記者翁聿煌／新北報導
    高雄市長參選人賴瑞隆（左）與立委吳思瑤（右）共同推薦議員參選人吳奕萱。（記者翁聿煌攝）

    高雄市長參選人賴瑞隆（左）與立委吳思瑤（右）共同推薦議員參選人吳奕萱。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市議員初選進入倒數衝刺階段，新莊區市議員參選人吳奕萱持續勤跑基層，繼立委沈伯洋、林俊憲等大咖站台，19日由高雄市長參選人賴瑞隆，與立委吳思瑤聯袂陪同赴南新莊四維市場拜票。

    吳奕萱畢業於政治大學政治系，曾任吳思瑤立委辦公室主任，在立院表現優異，也令立委賴瑞隆印象深刻，加上吳思瑤與賴瑞隆是高中同學，都是從民意代表幕僚轉戰民代取得好成績，受邀到場為吳奕萱拜票，表達力挺吳奕萱的態度。

    吳思瑤今天到場，特別帶來去日本買的大型御守送吳奕萱，祝福她能夠順利獲得初選提名，並且高票當選新北市議員，為新莊地區的選民服務，賴瑞隆也肯定吳奕萱的能力，特別在百忙當中，北上為吳奕萱市場掃街拜票，3人沿著四維市場兩側，與民眾及攤商熱情互動，提醒大家3月23日至29日晚上進行初選電話民調，請大家支持。

    高雄市長參選人賴瑞隆（左）與立委吳思瑤（後）共同推薦議員參選人吳奕萱（中）。（記者翁聿煌攝）

    高雄市長參選人賴瑞隆（左）與立委吳思瑤（後）共同推薦議員參選人吳奕萱（中）。（記者翁聿煌攝）

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