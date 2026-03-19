被出賣是「體育資優生 」 蔡英文秒邀賴瑞隆︰一起去爬山吧！

民進黨高雄市參選人、立委賴瑞隆今（19）日被老同學「出賣」，被揭露從小就是體育資優生，消息引起熱衷爬山的前總統蔡英文關注。（資料照，本報合成）

基隆市議員童子瑋近期跟團登山，慘遭前總統蔡英文連續發文吐槽「才39歲就喘到不行」，讓台灣各黨政治人物「運動體能」情況，一夕之間成為網路發燒話題。今（19） 日上午，民進黨籍立委吳思瑤發文「出賣」同黨立委賴瑞隆從小就是「體育資優生」，消息引起蔡英文注意，甚至還向賴瑞隆提出登山邀約，吸引大批網友圍觀。

據了解，吳思瑤與賴瑞隆今日一起赴南新莊四維市場，為新莊區市議員參選人吳奕萱拜票。在此之前，吳思瑤在Threads分享2人一起去品嚐高雄在地美食，以及分享他們40多年深厚交情秘辛的影片，然而吳思瑤在貼文內標註前輩蔡英文，並用該影片向對方佐證「賴瑞隆從小就是體育資優生」這件事，希望賴瑞隆被邀去爬山，以便她獨享美食。

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貼文曝光後，不少網友留言吐槽，「所以賴委員會喘嗎？」、「記得爬山不要穿外套」、「現在是民進黨體能鑑測週是吧？」、「好好的美食之旅，談爬山傷感情啦」。剛在16日陪同蔡英文去爬山、事後被嗆體力不加的童子瑋，以親身經歷給出3點建議︰「第1是外套要慎選、第2是氣息要鍛鍊、第3是午餐要香菜，我能說的就這麼多了。」

對於老同學的無情出賣，賴瑞隆則對此表示︰「同學，下次邀前輩一起爬柴山」，還強調自己以前曾是田徑隊成員。隨著貼文在網路引發熱烈討論，蔡英文也現身留言區並直接表示︰「體育資優生？跟我一起去爬山吧！」，邀約一出，迅速轟動全網，眾人還紛紛敲碗希望能直播爬山全程，收到邀請的賴瑞則迅速回覆︰「走囉！肯定不會喘。」

其他看戲網友還紛紛留言起鬨，「揪團戰山」、「總統級的戰鬥邀請」、「天下第一爬山大會」、「蘿蔔蹲！宜蘭蹲完高雄蹲」、「叫你選總統你不選，好歹也開個國民爬山團啊」、「小英來爬壽山！不然小龜山也可以，難度比較低」、「蔡英文現在變成某種到處獵捕山友的都市傳說了」、「小英總統，蔡易餘看起來很靈活，應該也很想爬山」、「聽到keyword，小英就速速巡過來了，比國軍招募還快」。

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