富翁立委曝光！謝衣鳯存款破3600萬 「王鴻薇ETF」滿手熱門股

立委王鴻薇申報有價證券高達1919萬餘元，但監察院的股票面額是以「每股10元」計，實際市值驚人。（記者方瑋立翻攝）

監察院今（19）日公布第299期廉政專刊，揭露最新一波公職人員財產申報資料。立法院內幾位女性立委的財力相當驚人，其中國民黨立委謝衣鳯手頭現金充裕，存款總額突破3600萬元；同黨立委王鴻薇則是名副其實的「理財大戶」，不僅存款破2000萬元，名下更有逼近2000萬元的有價證券，持股遍布多檔熱門標的。

根據財產申報資料顯示，國民黨立委謝衣鳯堪稱立法院的「現金大戶」。她個人名下申報的存款總額高達3606萬3653元，展現極為雄厚的財力底氣。除了龐大的現金存款外，謝衣鳯名下另持有652萬4740元的有價證券，整體資產配置以現金佔據絕對大宗。

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相較於謝衣鳯的現金流，國民黨立委王鴻薇與配偶的資產配置則展現了強大的投資企圖心，兩人除申報2筆雙北土地、4筆建物及一台轎車外，合計申報存款2144萬3473元，在「有價證券」欄位更是高達1919萬1661元。

細看王鴻薇證券申報清單，股票與基金項目洋洋灑灑數頁，兩人持有約52檔股票，宛如「王鴻薇夫婦ETF」，投資標的涵蓋國內知名大型權值股，包含台積電、聯電、長榮等多檔市場熱門標的皆在列，可見其不僅本金雄厚，在金融市場的投資佈局也相當積極。

不過，由於監察院財產申報的股票面額僅以「每股10元」計，以王夫婦持有6.7張台積電為例，財產申報僅列6.7萬元，但若以台積電截至昨（18）日的季均價每股1737多元計算，實際市值已破1164萬元，遠超申報價額。

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