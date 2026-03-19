盧秀燕赴美台中卻大火、停電 蔡依橙：連軍購都不敢表態還想選總統

台中市長盧秀燕。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

台中市長盧秀燕美國時間18日拜會美國國會參、眾議院，國民黨立法委員黃健豪昨（18）日接受媒體人黃光芹專訪強調，盧此行盼消除外界對國民黨「疑美、親中」的疑慮，也提醒國民黨中央要繼續維持「親美、友日、和陸」的路線，跟中共要維持和平，但不代表要反美。對此，醫師蔡依橙表示，盧連堅定支持軍購都說不出口，這立場跟誠意是不夠的，還想選總統的話，先去搶個黨主席來當，可能勉強還有機會。

蔡依橙在臉書PO文表示，放著台中大火又停電好幾天，去了美國的盧秀燕，一直沒有聯邦層級機構的消息，他翻了一下新聞，沒有任何美國聯邦層級的官員或機構接待，都是僑界、智庫或地方小城市，最多就是一個眾議員，以及負責台灣事務的美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯。

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蔡依橙指出，要子弟兵黃健豪出來喊「3800+N 不是盧秀燕的意思」，應該就是在回國前兩天，想再拼一下聯邦機構能不能開個門，或者看國會議員群願不願意見他，他猜是不會成功。因為他連堅定支持軍購都說不出口，只是叫黃健豪出來說「盧秀燕比較喜歡 8100 版本」，還是訪美最後幾天才願意說。這立場跟誠意是不夠的。

蔡依橙直言，還想選總統的話，先去搶個黨主席來當，可能勉強還有機會，以他治理台中的實力，我相信治理國民黨，大概能跟鄭麗文一樣，不會比較差。

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