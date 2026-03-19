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    首頁 > 政治

    捷克副省長佛盼卡訪台 盼探詢更多台捷合作機會

    2026/03/19 10:43 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長吳志中（左四）與捷克維索齊納省首席副省長暨國會議員佛盼卡（左三）合影。（外交部提供）

    外交部次長吳志中（左四）與捷克維索齊納省首席副省長暨國會議員佛盼卡（左三）合影。（外交部提供）

    外交部次長吳志中昨（18）日上午接見捷克維索齊納省（Vysočina）首席副省長暨國會議員佛盼卡（Otto Vopěnka）一行6人。佛盼卡表示，樂見台捷關係長足進展，此行來台期盼探詢更多合作機會。

    佛盼卡表示，樂見近年台捷關係長足進展，此行期盼探詢更多合作機會，返捷後將與維索齊納省及眾議院同僚分享訪台見聞與收穫。

    吳志中說，感謝維索齊納長期友我，多年來與我方維持密切互動，捷克是台灣在歐洲最重要的夥伴之一，也是台積電德國廠生態系的一部分。

    吳志中表示，台捷雙方長期致力推動投資、人才培育及直航等各層面的合作與交流，期盼佛盼卡一行來訪能進一步深化台捷雙邊關係。

    外交部說明，佛盼卡於2024年當選維索齊納省省議員，並獲省長庫克拉（Martin Kukla）延攬出任首席副省長，去年10月投入捷克眾議院大選也順利當選。佛盼卡等人在台期間除參加「台北智慧城市展」外，也將拜會衛福部、台中榮民總醫院及台中市政府等單位，同時考察人工智慧於城市基礎建設的應用情形，將有助拓展台捷合作的深度與廣度。

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