「賣菜郎」商標「無價」！韓國瑜、江啟臣最新財產申報曝光

立法院長韓國瑜最新財產申報，與妻子李佳芬共申報存款逾837萬元，名下背負1865萬餘元房貸；另特別申報了「賣菜郎 CEO」等商標，並註明經濟價值無法估算。（資料照，記者叢昌瑾攝）

監察院發布最新一期（第299期）廉政專刊，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣的財產申報狀況正式曝光。根據申報資料，立法院長韓國瑜與妻子李佳芬共申報存款逾837萬元，名下背負1865萬餘元房貸；另外，韓國瑜特別申報了「賣菜郎 CEO」等商標，並註明經濟價值無法估算。

韓國瑜夫婦背房貸1865萬 「賣菜郎」商標入列

根據最新財產申報內容，韓國瑜與李佳芬名下共申報存款837萬1798元，以及有價證券714萬5400元。在不動產方面，兩人信託了多筆位於雲林縣斗六市的土地。債務部分，則由李佳芬名下背負了兩筆房貸，債務總額達1865萬8348元。

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此外，在「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」一欄中，韓國瑜特別申報了「賣菜郎 CEO 韓國瑜」及「韓國瑜標章」兩項商標。這兩項商標的申報價額均登記為1000元，但後方特別註記「經濟價值無法估算」，成為此次申報名單中的一大亮點。

江啟臣存款逾1400萬 妻投資建設事業達2925萬

至於立法院副院長江啟臣的財產狀況，他與妻子劉姿伶共同申報存款共計1410萬6634元，另有有價證券53萬5718元。

在事業投資部分，申報資料顯示，劉姿伶名下擁有多筆建設公司的事業投資，投資總金額高達2925萬元，展現出其在相關領域的投資佈局。

立法院長韓國瑜申報「賣菜郎 CEO 韓國瑜」、「韓國瑜標章」等商標，經濟價值無法估算。（圖取自監察院廉政專刊第299期）

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