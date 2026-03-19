台北國際城市論壇登場 蔣萬安、德國德勒斯登市長簽署戰略合作備忘錄

蔣萬安與德勒斯登市長簽署合作備忘錄。（記者董冠怡攝）

第二屆「台北國際城市論壇」今天在遠東香格里拉大飯店登場，台北市長蔣萬安與德國德勒斯登市長Dirk Hilbert，在姊妹市及國際友好城市首長及代表團、駐台使節代表、國內產官學界共150人見證下，針對科技創新、智慧城市治理、人才培育、青年發展及觀光推廣等多項前瞻合作領域，簽署戰略合作備忘錄。

蔣萬安指出，台北市政府去年舉辦首屆「台國際城市論壇」，今年結合台北智慧城市峰會暨展覽，舉辦第二屆，持續推動國際城市交流，共同分享治理經驗，提升台北在全球城市網絡中的影響力同時，也期盼打造更健康且永續的社群，思考如何藉由人工智慧，讓人民過上更好的生活。

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今年論壇主題為「AI x未來城市：永續治理新藍圖」，由蔣萬安、友邦貝里斯首都貝爾墨潘市市長Pablo Cawich、德國德勒斯登市長Dirk Hilbert、新加坡西北區市長任梓銘（Alex Yam）、美國達拉斯代理市長Jesse Moreno，以及洛杉磯副市長Dilpreet Sidhu，共同擔任講者。

蔣萬安提到，台北市去年底與「沙漠矽谷」姐妹市鳳凰城起航直飛，今年接連先與輝達成功簽約，代表台北市具有磁吸效應、正在成為全球人工智慧重鎮，以及國際對台北的信任，再與歐洲最大半導體聚落的「薩克森矽谷」德勒斯登簽署戰略合作MOU，台積電在歐洲設立的首座晶圓廠就位於此，強化台北在全球AI產業版圖中的關鍵地位，加速實現台北成為「Global AI Powerhouse」的願景。

論壇中，蔣萬安將以「台北：驅動全球AI的新引擎」（Taipei: The Rise of a Global AI Powerhouse）為題發表專題演講，和其他城市首長除分享智慧治理經驗，也探討城市在數位浪潮下如何兼顧創新與人本價值，建構智慧、韌性永續的都市治理模式；由前行政院政務委員、北市府顧問蔡玉玲及台北大學自然資源與環境管理研究所特聘教授李育明引言。

市府補充，蔣萬安上任至今，陸續與烏克蘭基輔市、日本濱松市、笠間市、靜岡市、瓜地馬拉瓜地馬拉市、斯洛伐克布拉提斯拉瓦舊城區及德國德勒斯登市7座城市簽署交流合作備忘錄，深化國際多元連結。

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