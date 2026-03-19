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    首頁 > 政治

    年度財產申報出爐 王定宇去年11月「配偶欄空白」證實已離婚

    2026/03/19 10:27 記者方瑋立／台北報導
    民進黨立委王定宇最新財產申報證實已經離婚。（圖翻攝自監察院廉政專刊第299期）

    民進黨立委王定宇最新財產申報證實已經離婚。（圖翻攝自監察院廉政專刊第299期）

    監察院第299期廉政專刊今（19）日出爐，立委王定宇去年11月1日所申報的財產申報中，配偶欄已是空白，證實王已經離婚。他申報土地2筆、汽車2台、另有存款181萬餘元。

    立委王定宇日前遭爆料與知名醫美集團前執行長劉怡萱交往，遭疑婚內出軌。王定宇當時澄清，去年二月已與前妻簽字解除婚姻關係，現在還是好朋友，八月領完新身分證是最後程序，家人們也知道這件事情，家事沒什麼好對外說明的。

    王定宇說，沒有婚外情，他和太太已經完成離婚手續，目前前妻仍然在服務處協助公務，連領新的身分證也是前妻去領取的，他對其非常感謝，並非婚內出軌情形。

    王定宇去年11月年度財產申報表今天出爐，配偶欄已是空白，證實王當時已經離婚。他申報位於台南市仁德區的2筆土地，取得價格共900萬6600元。另有2台汽車，取得價額合計509萬8000元。王定宇也申報存款181萬1498元，另有一筆儲蓄型壽險。

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

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