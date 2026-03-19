彰縣首次選山地原住民議員 民眾黨推美女刺客、藍綠也不缺席

彰化縣原住民人數最新一覽表。（彰化縣政府提供）

彰化縣今年縣議員選舉將新增一席山地原住民席次，各黨都磨拳擦掌，民眾黨確定徵召高采翎參選後，民進黨彰化縣黨部強調，不會缺席，將會提名或是採合作方式推出人選；國民黨也會推出人選，目前已有4、5人表達爭取提名意願。

對於民眾黨推出美女刺客參選，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞指出，這是彰化縣第一次選山地原住民縣議員，民進黨有亮眼人選在討論中，不會缺席選戰。

請繼續往下閱讀...

而國民黨籍的陳榮妹是現任彰化縣平地原住民議員，5連霸的她也將爭取連任；針對彰化縣首次選山地原住民議員部分，也將會提名人選，已有4、5人都表態爭取，競爭非常激烈。

而民眾黨確定提名30歲的新手媽媽高采翎參選，她在南投縣仁愛鄉清流部落出生，父親為賽德克族，母親為烏來泰雅族，國小就離開部落到城市求學，念完台中科大應用英語系五專部後，插大念實踐時尚設計系，原本從事原民藝術創作，與丈夫在彰化定居，目前是立法委員王安祥國會助理。

縣府民政處表示，彰化縣原住民人口到今年2月的統計，共有7577人，平地原民有3699人，山地原民有3878人，在「原住民身分法」修法後，子女不必跟著具有原民血統的父母任何一方強制改姓氏，可保留原姓氏，大大提高原民身分申請意願。

根據地制法最新修正案，無山地鄉之縣市，當山地原住民人口達1500人以上，應有山地原住民選出的議員名額，因此，彰化縣年底選舉將新增一席山地原住民的議員席次。

新手媽媽高采翎將代表民眾黨參選彰化縣山地原住民議員。（民眾黨提供）

民眾黨提名高采翎參選彰化縣山地原住民縣議員，其父親為賽德克族，母親為烏來泰雅族。（民眾黨提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法