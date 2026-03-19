批劉世芳「記者不是愛慕他」吳崢節目電爆葉元之：你有罵過黃國昌嗎？

民進黨發言人吳崢。（資料照）

內政部長劉世芳近日出席立法院院會，受訪時遭記者觸碰胸部引發不悅事件。國民黨立委葉元之與吳崢昨於政論節目《新聞面對面》對此展開激辯，葉批評劉世芳對待記者的態度不恰當，指稱記者採訪是因當事人具有爭議性、並非出自「愛慕」，吳崢以民眾黨主席黃國昌曾當眾辱罵記者為例強力反擊。

臉書粉專「Mr.柯學先生」昨晚轉發節目片段，影片顯示面對葉元之的指控，吳崢多次提問葉元之：「你有罵過黃國昌嗎？」吳認為，若論及對媒體的態度，黃國昌曾當眾辱罵記者「問什麼白痴問題」，黃國昌對記者的羞辱勝過劉世百倍，甚至還揶揄地說「想跑、想跑」。

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葉元之接續辯稱「其實記者也不是愛慕他，記者就是因為可能就是要採訪，然後剛好撞到，（你就說）你騷擾我？誰要騷擾你？」，吳崢強調，劉世芳是要求記者「你不要碰到我」，強調她「沒有出言不遜、沒有人身攻擊」、「就大家互相尊重」。

吳崢直呼，黃國昌過往稱「你問這什麼白痴問題」、「那誰更傲慢、誰更沒有禮貌、誰更侮辱人，大家一眼看都知道嘛！」粉專「Mr.柯學先生」大酸「葉元之雙標遭打臉！被吳崢電到啞口無言」。

網友看到影片後紛紛留言，有人說「這選區能選出這貨也是匪夷所思」、「藍白能選出這些爛立委，也是笑了」、「人家記者的麥克風是碰到劉部長的胸部，劉部長才出聲制止的，你這樣也要批評，我就問你葉大立委的老二是可以給人家隨便碰的嗎？是還是不是？」、「沒罷免掉你是你幸運，下次就不知道了！看你能囂張多久」。

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