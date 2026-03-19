跟進蔣萬安 李四川拋政見：各級學校增設公托公幼

李四川（右）表示，他將盤點、運用閒置教室，使各級學校都能夠增設公托中心或是公立幼兒園。（記者黃子暘攝，資料照）

新北市長選戰持續升溫，藍綠雙方均拋出幫助生育的政見，國民黨籍新北市長參選人李四川今（19）日發文指出，台北市長蔣萬安表示台北要達到校校有公托目標，這也是他的心願；「經過朱立倫與侯友宜兩位（新北）市長的努力」，新北公托總數已達130家，而受法令限制，學校閒置教室暫未充分運用，但為公托設置獨立出入口動線即可解決此事，他將運用這樣的標準善用閒置教室，讓各級學校都能夠增設公托中心或是公立幼兒園。

李四川說，他在台北市副市長任內最後一天與台北市長蔣萬安到新北參觀公共托育中心，蔣萬安指出台北市今年要開始開辦公辦民營的托育機構，要達到的校校有公托，他與蔣萬安有志一同，歐洲近年生育率穩定或回升的國家，都有大量平價優質的公托設施為主要的配套政策，而台灣少子化之下，他對於願意生養孩子的青年父母感到感激，並要推動各項托育配套作為回報，勿讓父母因為生育被迫離開職場。

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李四川指出，他曾參與2011年新北市設立第一所公托，目前新北公托總數已經達到130家，收托的幼兒人數佔全國公辦民營托嬰中心收托數的近5成；空間方面，目前學校閒置教室並沒有被充分運用，主因之一為法規限制公托中心只能設在3樓以下，但學校相對設立在公寓大廈的私托更加單純，若顧慮到接送公托的幼兒會影響學校原本的教學或活動作息，為公托設置獨立出入口動線，或在專屬樓層增建一部外掛式電梯即可。

李四川表示，他將利用這樣的標準盤點、運用閒置教室，使各級學校都能夠增設公托中心或是公立幼兒園，不讓父母在生育、職場被迫二選一，他會接下朱、侯的棒子全力推動公共托育。

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