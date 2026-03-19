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    首頁 > 政治

    美國第6大城市市長訪台 稱發展方向高度契合五大信賴產業

    2026/03/19 09:53 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長陳明祺接受美國德州聖安東尼奧市市長瓊斯贈禮。（外交部提供）

    外交部次長陳明祺接受美國德州聖安東尼奧市市長瓊斯贈禮。（外交部提供）

    美國德州聖安東尼奧市 （San Antonio）市長瓊斯（Gina Ortiz Jones）首度率經貿考察團訪台，昨（18）日接受外交部次長陳明祺午宴歡迎。瓊斯表示，聖安東尼奧市重點發展方向與「五大信賴產業」高度契合，雙方具備合作潛力。

    瓊斯致詞表示，聖安東尼奧市是美國第6大城市，總統賴清德所提出的「五大信賴產業」與該市當前重點發展方向高度契合，雙方具備廣泛合作潛力。

    瓊斯也讚賞台灣擁有自由開放的媒體環境及堅實的民主體制，期待未來持續深化與台灣在科技創新、產業發展及人才交流等面向合作，強化雙邊夥伴關係。

    陳明祺致詞時表示，台灣與德州關係持續深化，德州憑藉優良投資環境，已成為台灣企業赴美布局的重要據點。2024年德州州長艾伯特（Greg Abbott）訪台並設立「德州駐台辦事處」，展現雙方經貿投資合作日益緊密。

    陳明祺指出，台灣在半導體與人工智慧領域具備關鍵優勢，在全球創新體系及民主供應鏈中扮演不可或缺角色，盼深化與聖安東尼奧市投資促進、產業交流及人才培育的夥伴關係。此外，隨著「德州網路指揮中心」（Texas Cyber Command）在聖安東尼奧市設立，該市已成為美國重要資安樞紐，未來與台灣在相關領域深具合作潛力。

    外交部次長陳明祺（右六）款宴美國德州聖安東尼奧市市長瓊斯（左九）訪問團。（外交部提供）

    外交部次長陳明祺（右六）款宴美國德州聖安東尼奧市市長瓊斯（左九）訪問團。（外交部提供）

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