徐巧芯再槓蕭敬嚴「哪有表現良好」 質疑停權3年縮為1年

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

國民黨立委徐巧芯日前在臉書上砲轟前國民黨發言人蕭敬嚴在大罷免期間攻擊黨內同志，國民黨考紀會也收到具名檢舉，蕭是否能成為新北市議員參選人添變數。徐巧芯在網路節目「鄉民監察院」表示，蕭原被停權3年改1年是因「表現良好」，但她沒看到任何的「表現良好」，考紀會應重新判斷；若蕭願意改進，好好監督民進黨，未來還是可以參選，但這一次可能沒辦法，她認為這是一個比較合理的做法。

徐巧芯表示，蕭敬嚴當初在被黨紀處分3年，後來改為1年的原因是因為在停權期間「表現良好」，今天既然有這麼多人檢舉他，從考紀會就公平公正的角度來說，應該要回去檢查蕭是否有表現良好、判斷是否為真，「最起碼表現良好這件事情，我個人看怎麼看都沒看到」。

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徐巧芯諷刺，如果今天國民黨的黨員要選議員，去參加挺大罷免的活動叫做表現良好的話，基本上國民黨整個都爛掉了，那大家都去大罷免就好了！罷免葉元之、罷免徐巧芯、罷免國民黨所有人。在蕭敬嚴被停權的過程，前前後後黨內被攻擊的有20幾個。

徐巧芯透露，最近她查詢蕭敬嚴有沒有攻擊黨和主席的言論，第一個跳出來叫做「蕭敬嚴說了大實話」，就是之前立委在和主席智庫座談時，鄭麗文說她會在上半年訪問中國大陸跟華府，並認為這個訪問會讓國民黨2026年選舉大成功，結果蕭敬嚴的說法是，「有，有大成功，是2026年民進黨選舉大成功」； 然後蕭被問會不會跟鄭麗文一起掛看板，蕭的意思就是他不會，用各種方式去迴避這個問題。

徐巧芯說，如果鄭麗文接下來要去鄭習會，基本上所有的黨員同志口徑很統一，就是兩岸確實是需要交流，大家樂觀其成，因為民進黨是完全不接受兩岸的對話，但國民黨的路線本來就不一樣；我們對美國，現在台中市長盧秀燕現去訪美，那對中國大陸，如果鄭麗文能夠去訪陸又訪美，其實是符合國民黨的路線。大家都是這麼講的，只有蕭敬嚴一個人說，鄭麗文如果到了中國見到習近平，叫做民進黨選舉大成功。

徐巧芯表示，如果蕭敬嚴是國民黨的候選人講這些話，那對鄭麗文、對國民黨的選舉是不是傷害很大？ 蕭現在只是用黨員的身份，所以要怎麼講隨便她，可是他如果是國民黨新北市議員候選人還這樣講，對國民黨而言，那就很嚴重了。

徐巧芯說，現在明明還有選擇的機會，而且當初把蕭的處分改成一年所謂表現良好的理由也不是事實，現在又真的有很多人具名檢舉，她這邊接到很多電話說，如果蕭敬嚴沒有被處理的話， 他們要退黨，黨員的情緒非常多，所以希望考紀會還是可以秉公處理。

徐巧芯表示，坦白說，沒有人說一定非得開除蕭敬嚴，但蕭原本的處分是3年，他表現真的沒有良好就回到原處分3年；如果蕭真的願意改進，留在國民黨裡好好監督民進黨，接下來他還是大有發展、大有前途，還是可以參選，「但是這一次可能就沒有辦法，我覺得這個是一個比較合理的做法」。

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