「朱家軍」籲藍營三思軍購案 強調選舉年「穩健」優於「兩岸」

「朱系子弟兵」、前國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

雖然國民黨已經定調攸關軍購的國防特別條例採「3800億+N」版本，但藍營「朱系子弟兵」、前國民黨智庫副執行長凌濤今（19）日上午接受廣播節目訪問時重申，黨籍台中市長盧秀燕及盧系子弟兵、立委黃健豪都認為合理軍購預算應該偏向8000億、9000億的版本，黨內應該重新考慮；至於黨中央推動「鄭習會」，他不以為然強調，今年選舉「穩健治理」的議題一定是優於「兩岸議題」，也應該成為國民黨的「主旋律」，如果國民黨要不斷極大化風險，對於所有參選人而言，都是壓力山大。

針對盧秀燕訪美談軍購，並稱不要輕忽戰爭發生的可能性，並傾向特別預算規模為8000多億，凌濤表示，先前他也表達過同樣的意見，而且黨內普遍認為國民黨的路線除兩岸和平對話，應該強調社會可以接受的「親美、友日、和陸」，黃健豪最近就說得很直白，認為盧秀燕訪美是在提醒國民黨中央不要反美，並且要延續「親美、友日、和陸」路線，合理的軍購特別預算應該是偏向8000億、9000億的版本，既然藍營主要系統都表達這樣的方向，黨內應該多加考慮。

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對於主持人詢問，是否認為「鄭習會」對國民黨今年選舉是很大的風險？凌濤說，以今天大家對於目前台灣的狀態，國民黨要面對九合一大選，不是那麼容易，唯有經濟民生政策穩健，才能爭取多數民意的支持，因此，今年選舉穩健治理的議題，一定是優於兩岸議題，這也應該是國民黨的主旋律，一定要以民生經濟為主。

凌濤還表示，自己聽說「鄭習會」是「大利多」，而且愈往中南部愈受歡迎，昨天他回到故鄉雲林縣問看看，「結果還真的沒有問到」，當地一位教育界耆老提醒他，國民黨今年選舉要想清楚，兩岸交流固然重要，但如果8、9成比例都放在兩岸交流議題，再加上現在的國防議題，對國民黨來說可能會產生不同的疑慮。

對於前民眾黨主席柯文哲昨天說，國民黨在彰化縣、宜蘭縣、新竹縣選情不樂觀，凌濤表示，國民黨一直沒有高估自己，但目前基層支持者確實很焦慮，因為民進黨已經準備好，要拿「抗中牌」貼國民黨標籤，他認為，藍白聯合治理的共同政策願景訴求，應該被放到最大，如果大家都認為2026選舉是一場不好打的仗，就應該回到國民黨的優勢，而不是回到國民黨的風險，如果國民黨不斷極大化風險，對於所有的參選人而言，都是壓力山大。

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