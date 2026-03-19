不促進統一也有罪！ 陸委會轟「民族團結法」長臂管轄

陸委會主委邱垂正今天質疑，「民族團結進步促進法」把中華民族「民族團結」和「國家統一」整合起來，條文提到要增進台灣民眾對中華民族的認同感、歸屬感、榮譽感，以後對台灣會衍生許多長臂管轄、跨境鎮壓。（翻攝直播）

中國全國人大會議近日通過「民族團結進步促進法」，中國國台辦發言人陳斌華昨日揚言，對於台獨分裂勢力分裂民族、破壞民族團結的行為，將採取一切必要措施，依法予以懲治。陸委會主委邱垂正今天痛批，該法把中華民族「民族團結」和「國家統一」整合起來，條文提到要增進台灣民眾對中華民族的認同感、歸屬感、榮譽感。若不這樣做，中共就會依法追訴，以後對台灣會衍生許多長臂管轄、跨境鎮壓。

邱垂正接受「POP撞新聞」廣播節目訪問表示，中國兩會通過的「民族團結進步促進法」，這個法律在中國內部已經討論許久，這次在兩會通過代表中共認為這很重要。

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邱垂正分析，該法把中華民族「民族團結」和「國家統一」整合起來，宣稱要接受中國共產黨全面領導，把國家統一做為所有中華民族必須遵守的義務，並不只是政策宣示，而是具有強制性法律規範。如果中國共產黨認定你是分裂破壞民族團結，就會被依法追究，不只中國境內少數民族會受到影響。

邱垂正提及，中共在1984年曾經提出「民族區域自治法」，此法比較尊重少數民族的自主權，包括語言、文字、文化，譬如國小3年級以前，先教少數民族的語言和文字。不過，這次通過「民族團結進步促進法」並非如此，而是把「民族團結」和「國家統一」綑綁在一起，要求所有中國人、中華民族，都要對於民族團結有各種義務。

對於台灣人若自認是中華民族一份子，就得配合中華人民共和國統一台灣？邱垂正批評，這部法律把「民族團結」和「國家統一」綑綁在一起，賦予法定義務，同時對境外個人、組織一樣的規範，條文還提到要增進台灣民眾對中華民族的認同感、歸屬感、榮譽感。若不這樣做，中共就會依法追訴。

邱垂正直指，中共是用一個鑄牢中華民族共同體意識的概念，因為中國境內少數民是有不同語言、文字和宗教，中共就用所謂「共同體意識」要來同化及漢化，但它不敢明講，所以用「共同體意識」。

邱垂正示警，整部「民族團結進步促進法」沒有清楚的法律界定，充斥不確定的法律概念，中共說你有罪，你就要負法律責任。在此情況下，這個法律以後對台灣會衍生許多長臂管轄、跨境鎮壓，台灣很多人在中國都會受到影響，還無限上綱到破壞民族團結、國家統一要追訴法律責任，連不作為犯也要罰，只要你不接受國家統一，可能就會被處罰。

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