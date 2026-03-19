盧秀燕訪美 與美方友人討論無人機議題佔很大部分

盧秀燕表示，此次台美討論議題，無人機佔很多部分。（市府提供）

台中市長盧秀燕美國時間18日拜會美國國會參、眾議院，盧秀燕受訪表示，這次拜會多位議員，各個領域的代表性的人物，除了國防外，還談及關稅經貿，她表示把台灣內部希望稅率低一點，以及降低不確定性的狀況趕快結束的想法告知美方，另外，還有談到高科技發展，她強調，此次台美談的議題，非常有趣的是無人機佔了很大一部分。

盧秀燕訪美，媒體詢問有無談及國防預算，她表示，這次討論難免會提及國防預算的問題，不過最重要的是，因為現在全球非常的混亂，有多場戰爭發生，因此這方面的議題算是佔蠻重的。

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此外，她指出，很多美方人士，也關心關稅經貿的議題，她也把台灣內部的想法，包括希望稅率低一點，以及降低不確定性的狀況趕快結這個我也傳達出來了。

盧秀燕指出，還有高科技發展，因為現在不管是關於台灣武器的研發、生產製造，還有現在很多包括電動車、手機、電腦或太空設備等高科技產品，都需要使用晶片，有很多的國家業務，城市的治理業務也需要用到無人機，這次在這方面的議題倒是有很廣泛的交換。

盧秀燕指出，台中市有機械、航太及晶片產業，這3個產業剛好就是組成無人機非常重要的元素，美方有很多人都了解台中有這樣的產業，有些人也到台中來看過了。

盧秀燕表示，她覺得這次在跟台美談的經貿或軍事議題，非常有趣的是無人機佔了很大一部分，因為可能最近的戰爭形式不太一樣，再加上高科技的發展，現在有很多高科技在生活上的運用，都會用到這些晶片、無人機及機械，她指出，此對我方招商引資也很有幫助，因為台中就是以這個產業為主的一個城市。

盧秀燕指出，她透過這方面的行銷，讓美方知道台中有這樣的能量，未來跟台中在經貿、軍用武器或其他產品供應上，能對台中有興趣

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