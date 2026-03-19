陳佩琪頻發文護夫！粉專：悲情包裝成武器 掩蓋柯文哲司法問題

柯文哲2025年9月8日中午交保後，在妻子陳佩琪等人陪同下步出台北地院。（資料照）

京華城案將於本月26日一審宣判，民眾黨主席柯文哲日前以出席兒子柯傅堯畢業典禮為由，聲請解除境管欲赴日本，台北地院17日裁定駁回。對此，柯妻陳佩琪發文為夫喊冤，引發外界熱議。時事粉專「聲量看政治」分析指出，陳、柯2人早已超越單純夫妻關係，而是透過政治與司法綑綁的「命運共同體」，質疑其將家庭悲情包裝成政治武器。

2人已是政治命運共同體

粉專「聲量看政治」昨發文指出，申請退休整天閒閒在家的陳佩琪幾乎天天發聲，替柯辯護，對抗外界批評，像一個不領薪水的競選總部發言人。這種緊密黏到死的感覺，看不出2人有什麼溫柔依靠，但確實實質的戰時同盟關係，「他們是在一起想努力撐住自己未來還存有的一點社會地位與面子」。

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換個角度來看，兒子柯傅堯博士班畢業典禮，僅是他家內部的家務事，現在卻被整個拉進司法與政治的戰場。邀請函真假、柯是否會逃亡，這場局是否就是在作秀，全部被放大檢視。這顯示，他們的家庭早已沒有私人空間，任何情緒都被這2個人當成政治訊號對外廣播。

陳佩琪現在的做法，就是家庭的悲情被轉換成政治資源。父子情、夫妻情、長輩病情，都被陳包裝成「人倫遭剝奪」的政治論述。他們想透過這些說法激起支持者同情，但對其他人而言，恐怕只有反效果，因基本上就是在用私人情感對全部的台灣人情緒勒索，來掩蓋柯文哲的司法問題。

從近期新聞來看，陳佩琪的悲憤強化柯文哲的受害形象；柯的困境又讓她的憤怒看起來合理。2人的情緒與政治形象形成一個互相增強的迴圈。她越用力護航，他越像被打壓的領袖。不過問題是一旦進入這個循環就很難停下來，冷靜下來會被支持者視為軟弱，妥協又像承認錯誤，於是只能繼續憤怒，越講越重、越做越激烈。「外界看似高明的策略，實則可能已無退路」。

柯氏夫妻已經一起被困在風暴裡

從目前的新聞輿情來看，他們確實彼此緊緊依靠。但那種依靠帶著強烈緊繃，像兩個人抓著同一塊浮木，沒有老夫老妻的悠閒牽手。這份關係既真實，又沉重。

真正的矛盾就在這裡，他們越團結，越顯示局勢危急；越公開護衛彼此，也越難回到普通夫妻狀態。這段婚姻現在更像最後防線，彼此都不是對方真正的避風港。可悲的是，當這2人的婚姻只能靠對外戰爭來維持，他們自己的婚姻和諧反而奢侈。

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