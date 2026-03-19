批藍白陣營「沒完沒了」抹黑卓榮泰 翁達瑞諷：智商有限、完全沒招

行政院長卓榮泰（見圖）赴日觀看球賽引發在野黨質疑包機特權，即便公布自費收據仍持續遭放大檢視。翁達瑞發文批評，藍白陣營雖屢遭打臉，卻依然沒有「摸著鼻子閉嘴」，柯文哲甚至宣稱「包機收據一看就知道有問題」。（資料照）

行政院長卓榮泰赴日觀賽引發在野黨質疑包機特權，即便公布自費收據仍仍持續遭放大檢視。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）對此發文批評，藍白陣營雖屢遭打臉，卻依然沒有「摸著鼻子閉嘴」，柯文哲甚至宣稱「包機收據一看就知道有問題」，對此翁達瑞諷刺柯「卻不知道騎飛輪收的錢才有問題」，他也質疑「藍白陣營沒完沒了的抹黑，證實他們的智商有限，完全沒招了！」

卓榮泰7日赴日本東京巨蛋為世界棒球經典賽台灣隊應援加油，全程自費，卻遭在野黨質疑是花公帑包機，卓榮泰13日特地秀出4份單據自清，包括球場門票、遊覽車資、包機費用與日圓換匯水單，整趟旅程花214萬元。但在野人士仍持續發聲質疑，引發外界議論。

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翁達瑞在臉書以「沒完沒了的政治抹黑」為題發文指出，政治抹黑在台灣很常見，但謊言被揭穿後通常就會停止，少見沒完沒了的抹黑。

翁達瑞表示，卓榮泰利用假日到日本看棒球賽，身份是台灣的現任行政院長，堪稱台日斷交後54年的外交突破。藍白陣營不願給予肯定就罷了，竟然還企圖抹黑成特權貪瀆。卓榮泰包機到東京看棒球賽的消息傳出後，藍白陣營懷疑他濫用特權花費公帑，恐怕涉及貪瀆。

翁達瑞指出，面對藍白的質疑，卓榮泰澄清到日本看球賽是私人行程，包機費用自付。習慣假公濟私的藍白陣營不相信，指控卓榮泰說謊，並要求卓榮泰提出自費付款的證據。果然卓榮泰拿出了包機的付款收據！

翁達瑞直言，照理說，藍白陣營應該摸著鼻子閉嘴，但他們沒有。藍白陣營改稱卓榮泰包機的價格太便宜，還是牽涉到濫用特權。好笑的是，罵最兇的王鴻薇向航空公司詢價，得到的報價竟然低於卓榮泰付的價錢。照理說，藍白陣營應該摸著鼻子閉嘴，但他們沒有。

翁達瑞質疑，藍白陣營抓住付款日期較晚，嘲笑卓榮泰先搭機、後付款，也是濫用特權。有民眾指出包機付款延後是商業常態，只要沒有呆帳的風險就好。行政院長包機賴帳的可能微乎其微，照理說，藍白陣營應該摸著鼻子閉嘴，但他們沒有。

藍白陣營拿起放大鏡檢視卓榮泰的所有付款單據，提出一系列的質疑，包含：「單據的文字都是手寫，顯然造假！」、「單據的字跡仿似其他文件，顯然造假！」、「單據沒有核章，顯然造假！」、「單據編號前有「樣」字，顯然造假！」、「單據的地址沒有公司登記，顯然造假！」、「單據的公司沒有特定遊覽車，顯然造假！」

翁達瑞諷刺，若造假的質疑來自網路小屁孩就算了，當中竟然包括柯文哲。根據媒體報導，柯文哲宣稱「包機收據一看就知道有問題」，並呼籲台灣建立不硬拗的文化。對此他也大酸，「柯文哲一看卓榮泰的收據就知道有問題，卻不知道騎飛輪收的錢才有問題」。

翁達瑞也酸，在沒完沒了的質疑聲浪中，他要把特獎頒給藍營名嘴唐湘龍。因為唐湘龍在《少康戰情室》公開宣稱，卓榮泰赴日看球其實是在演練逃亡路線！

翁達瑞在文末感嘆，「藍白陣營沒完沒了的抹黑，證實他們的智商有限，完全沒招了！」

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