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    首頁 > 政治

    民進黨新潮流多位議員跨區力挺 詹智翔清晨山城站路口拉票

    2026/03/19 09:52 記者歐素美／台中報導
    台中市議員謝志忠、王立任、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達及屯選區議員參選人陳信秀，陪秱詹智翔站路口，在石岡加油站向所有通勤鄉親問候。（記者歐素美攝）

    台中市議員謝志忠、王立任、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達及屯選區議員參選人陳信秀，陪秱詹智翔站路口，在石岡加油站向所有通勤鄉親問候。（記者歐素美攝）

    2026台中市議員選舉，民進黨初選民調將於3月23至29日進行，台中市第14選區（東勢、石岡、新社、和平）市議員參選人詹智翔，今早在謝志忠、王立任、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達等多位民進黨議員，以及北屯選區議員參選人陳信秀跨區團結力挺下，在石岡加油站向所有通勤鄉親問候、懇託大家民調期間一定要在家幫詹智翔顧電話，給山城青年子弟一個服務機會。

    詹智翔表示，今天到場力挺的議員與參選人，都是從基層出身，從民意代表幕僚一路走來擔任議員，他們勉勵也提醒自己要莫忘初衷，他非常感謝多位議員與參選人，一早放下個人行程，專程前來山城力挺與應援，這也讓他信心倍增，也更堅定全力拚過初選的決心。

    市議員謝志忠、王立任、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達與北屯選區議員參選人陳信秀共同表示，懇請鄉親在電話民調期間，唯一支持詹智翔一起讓山城青年有機會在市議發揮影響力，為家鄉建設與民眾福祉盡心盡力。

    王立任表示，自己所在的第二選區同樣面臨初選，但為了力挺年輕有為的詹智翔，仍一早風塵僕僕從海線出發，陪同站路口拜票，拜託沙鹿、清水、梧棲的鄉親唯一支持、集中力量，下週民調期間在家幫忙顧電話，一起拚過初選。

    謝志忠表示，長期以來山城地區發展普遍被認為老化、邊緣化，給年輕人機會，就是給山城一個翻轉的機會，期盼詹智翔未來能夠順利進入市議會，讓聯合問政更具戰力、團隊更有氣勢，讓山城更好。

    台中市議員謝志忠、王立任、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達及屯選區議員參選人陳信秀，陪秱詹智翔站路口，在石岡加油站向所有通勤鄉親問候。（記者歐素美攝）

    台中市議員謝志忠、王立任、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達及屯選區議員參選人陳信秀，陪秱詹智翔站路口，在石岡加油站向所有通勤鄉親問候。（記者歐素美攝）

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