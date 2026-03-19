「藍白合」全民調是給黃國昌台階下？ 她提柯文哲吞下五大惡果

吳靜怡分析，民眾黨主席黃國昌不是在壯大民眾黨，而是在替他自己安排一場體面退場，前主席柯文哲因此吃下黃國昌帶來的「5顆毒蘋果」。（路透）

國民黨與民眾黨針對2026地方大選達成合作協議，確定未來兩黨共推選區將採民調方式決定人選。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）分析，民眾黨主席黃國昌不是在壯大民眾黨，而是在替他自己安排一場體面退場，前主席柯文哲因此吃下黃國昌帶來的「5顆毒蘋果」。

吳靜怡指出，藍白提出「先各自提名、再全民調決定最強一人」這套機制表面公平，實際上是國民黨設計的「溫水煮青蛙」殲滅戰，把地方首長選戰的主導權一席席讓給國民黨。而黃國昌此舉是為了自己體面退場，衍生出來的五大惡果，則由柯文哲吞下，首先民眾黨的主體性被徹底打穿，當沒有「母雞」、沒有地方根基也沒有獨立擴張能力時，只剩下網軍、鬧事的功能，藍白合作就不再叫合作，國民黨用全民調證明民眾黨只是附庸。

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吳靜怡續指，柯文哲原本希望民眾黨能從「靠柯一人」轉型成「沒有柯也能打」，但黃國昌談的協議卻只談縣市長、議員層面「零禮讓」，民眾黨小雞就像是泡沫一觸就破，票源就被藍營鐵票吃光，國民黨再用「聯合輔選」名義，把白營基層吸收進來，讓民眾黨地方組織直接瓦解，「全都是泡沫」。再來，民眾黨內部可能會分裂，一派會說既然全民調都輸，白營本來就該回到「合作反綠」的路線；另一派則會質疑，若連首長人選都推不出一個能贏的，民眾黨還有什麼存在必要，走向「反黃國昌路線」。

吳靜怡表示，柯文哲過去曾拋出「藍白分」，實際上就是藍營要自己讓出位置、在票源上合作，民眾黨支持者不是國民黨的寄放票倉，而是有部分屬於游離、反建制性質。若全民調讓白營支持者感覺自己被「整碗端走」，部分人會轉投國民黨，但也有一部分會轉成冷感、不投，甚至流向看起來更像「非藍」選項。

吳靜怡提到，最後一個「毒蘋果」，則是讓民眾黨2028的談判權會提前歸零，黃國昌提早用全民調證明「白不如藍」，這才是藍白全民調全面落敗最深的後座力，連2028都提早奉送出去，民眾黨不只組織大量流失，立委也絕對守不住8席，成為「被葬送的民眾黨」。

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