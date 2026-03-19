揭戴遐齡任體委會主委荒謬事蹟 張育萌批：讓台灣體壇烏煙瘴氣

戴遐齡接任馬英九基金會執行長。（資料照）

馬英九文教基金會16日發布聲明指出，基金會前執行長蕭旭岑已於2月底卸任，聲明中還強調未來蕭旭岑的言行不能代表基金會及馬英九前總統的立場，引發外界議論。台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，執行長換成戴遐齡，但在過去戴遐齡將台灣體壇搞得烏煙瘴氣，他質疑「蕭旭岑也好、戴遐齡也罷，馬系班底代表的，就是那段我們不願回憶的舊時代」、「現在看運動賽事能有多快樂，那時候就有多痛苦，實在好慶幸我們走過來了」。

張育萌在臉書發文諷刺，果然只有馬英九，才有辦法讓台灣人回憶起那個最荒謬、最黑暗的年代。他表示馬英九基金會上演史詩級人事大風吹。宮鬥消息甚囂塵上，蕭旭岑走人，執行長換戴遐齡。基金會警告說，捕風捉影有損馬英九名譽就要「依法究辦」。

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張育萌指出，戴遐齡是末代體育委員會主委，2008年跟著馬英九一起上任。她過去是田徑國手，但她主政時期，台灣體壇真的是烏煙瘴氣。2009年1月7日，體委會突然宣布要推動「撞球振興計畫」。運動振興都是好事，但計畫根本突然到近乎亂搞的程度，就是要補助國內比賽獎金1000萬。

張育萌批評，為什麼會這麼趕呢？因為這個計畫，根本是宣布前三天，當時的行政院長劉兆玄晚上看體育頻道，正好在轉播女子職業撞球賽。他看得很開心，隔天就要求戴遐齡推廣撞球。

張育萌表示。1月6日，戴遐齡就找撞球協會理事長討論。隔天，就在男子職業撞球賽宣布要拯救撞球。這樣「看電視想政策」亂搞的結果，就是根本留不住人才，曾經奪下世界撞球冠軍的吳珈慶，最後被挖角，體委會慰留也沒用，後來他在2011年入籍中國，代表中國隊出賽。

張育萌提到，2012 年，台灣隊在倫敦奧運拿下一銀一銅。戴遐齡身為體委會主委，竟然直接點名跆拳道選手楊淑君在八強止步，是「表現最差」。

張育萌質疑，有這種主委嗎？直接檢討選手，還說「給選手鑽石級待遇，表現卻不如預期。」這種說法引起全台譁然。戴遐齡被炎上之後，才狡辯說她是恨鐵不成鋼，自己是想表達「運動員都是父母掌上明珠，當然也是我們的鑽石。」

張育萌諷刺，講難聽一點，馬英九任內不扯運動員後腿就偷笑了，哪來的臉檢討運動員？2010年，一樣是在戴遐齡任內，楊淑君就在亞運會上，被裁判以使用舊款電子襪的離譜決議，宣布犯規取消資格。引爆台灣輿論不滿。

張育萌質疑，當時體委會不但沒有保護選手，副主委第一時間竟然說判決要「吞下去」。惹惱全台灣人後，副主委道歉說，如果無法慰留楊淑君就會「堵上自己的烏紗帽」請辭。才過沒多久，副主委又向媒體說，他說自己要請辭只是「開玩笑」，叫大家不要放在心上。

張育萌直言，沒有比較，沒有傷害。台灣人現在看運動賽事能有多快樂，那時候就有多痛苦，實在好慶幸我們走過來了。

張育萌在文末也強調，蕭旭岑也好、戴遐齡也罷，馬系班底代表的，就是那段我們不願回憶的舊時代。

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