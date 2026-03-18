淡江大橋風切聲擾民！議員批李四川「去了等於沒去」

居民反映，只要吹起東北風，橋附近就會出現明顯低頻嗡鳴聲，嚴重影響日常生活與居住品質。（議員鄭宇恩提供）

新北市淡江大橋風切聲爭議，引發藍綠交鋒。隨著大橋預計5月通車，淡水、八里居民反映東北風起時出現低頻嗡鳴聲，影響生活品質，2月底向民進黨議員鄭宇恩陳情，3月5日會同里民與公路局現勘確認噪音存在。國民黨新北市長參選人李四川17日也赴八里座談並前往現場勘查、提出改善方向；不過鄭宇恩反批，李說法與公路局先前結論相同，直言「去了等於沒去」。

新北市淡水、八里居民反映，只要東北風起，淡江大橋體周邊即出現低頻嗡鳴聲，影響生活品質，相關問題自2月底向鄭宇恩陳情後，鄭於3月5日會同里民與公路局前往現勘，確認現場確實存在低頻噪音問題。

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鄭宇恩指出，每逢特定風向，尤其東北風，周邊就會出現持續性聲響，即便在室內也能清楚聽見，實地走訪挖子尾一帶，可聽到類似管樂或水壺煮沸汽笛聲，雖不尖銳，但已影響居民作息。

公路局北區公路新建工程分局11日就發新聞稿說明，已委託淡江大學風工程研究中心進行風洞試驗，針對扶手欄杆等結構測試，並導入U型制振消音膠條，預計自3月12日展開試驗，待確認風切聲成因及改善對策後，將儘速施工，目標於4月下旬前完成改善，以降低對居民影響。

不過李四川17日晚赴八里與里長、鄉親座談，並前往淡江大橋現場勘查，針對風切聲問題提出改善方向，也發新聞稿指最快4月底完成改善，此篇一出。鄭宇恩晚間隨即在Threads發文反批李四川相關說法與公路局先前公布內容一致，直言「有人關心是好事，但去了等於沒去」。

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