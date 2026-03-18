為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    淡江大橋風切聲擾民！議員批李四川「去了等於沒去」

    2026/03/18 23:59 記者羅國嘉／新北報導
    居民反映，只要吹起東北風，橋附近就會出現明顯低頻嗡鳴聲，嚴重影響日常生活與居住品質。（議員鄭宇恩提供）

    居民反映，只要吹起東北風，橋附近就會出現明顯低頻嗡鳴聲，嚴重影響日常生活與居住品質。（議員鄭宇恩提供）

    新北市淡江大橋風切聲爭議，引發藍綠交鋒。隨著大橋預計5月通車，淡水、八里居民反映東北風起時出現低頻嗡鳴聲，影響生活品質，2月底向民進黨議員鄭宇恩陳情，3月5日會同里民與公路局現勘確認噪音存在。國民黨新北市長參選人李四川17日也赴八里座談並前往現場勘查、提出改善方向；不過鄭宇恩反批，李說法與公路局先前結論相同，直言「去了等於沒去」。

    新北市淡水、八里居民反映，只要東北風起，淡江大橋體周邊即出現低頻嗡鳴聲，影響生活品質，相關問題自2月底向鄭宇恩陳情後，鄭於3月5日會同里民與公路局前往現勘，確認現場確實存在低頻噪音問題。

    鄭宇恩指出，每逢特定風向，尤其東北風，周邊就會出現持續性聲響，即便在室內也能清楚聽見，實地走訪挖子尾一帶，可聽到類似管樂或水壺煮沸汽笛聲，雖不尖銳，但已影響居民作息。

    公路局北區公路新建工程分局11日就發新聞稿說明，已委託淡江大學風工程研究中心進行風洞試驗，針對扶手欄杆等結構測試，並導入U型制振消音膠條，預計自3月12日展開試驗，待確認風切聲成因及改善對策後，將儘速施工，目標於4月下旬前完成改善，以降低對居民影響。

    不過李四川17日晚赴八里與里長、鄉親座談，並前往淡江大橋現場勘查，針對風切聲問題提出改善方向，也發新聞稿指最快4月底完成改善，此篇一出。鄭宇恩晚間隨即在Threads發文反批李四川相關說法與公路局先前公布內容一致，直言「有人關心是好事，但去了等於沒去」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播