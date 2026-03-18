獲蔣萬安助攻 江啟臣喊：守護對的人做對的事

江啟臣今晚喊話3月25日到31日顧電話，守護對的人做對的事。（記者蘇孟娟攝）

國民黨台中市長提名初選民調訂25日到31日舉行，「姐弟之爭」白熱化，爭取提名的立法院副院長江啟臣今天（18日）獲台北市長蔣萬安推薦力挺，今晚趁勢舉行北大里見面會，他說，台中需要有對的人、做對的事，25到31日一定要顧電話、接電話，「守住江啟臣、守住台中的未來」。

蔣萬安今天透過影片力挺江啟臣，引發關注，江啟臣今晚在大里公園舉辦北大里見面會，不少藍委及議員等站台力挺，吸引大批支持者。

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江啟臣說，台中縣市合併以來短短15年人口成長21萬人，目前已達287萬人，但全國人口出生數卻下降，台中能人口增加因有海空港、製造、服務業，有競爭力，是中台灣8縣市的門戶與核心，吸引很多人口移入，成為六都中第2年輕的城市，但台中的發展不只如此，未來一定能更幸福、更國際化、更宜居，有更多產業及就業機會。

江啟臣說，但這些沒辦法憑空而來，「要有對的人、做對的事」，就像這近8年來，台中市長盧秀燕的執政，讓大家安心安定，台中才能成為六都最幸福城市。

他說，他提出「一二三四五讓台中更幸福」的施政目標，未來要做的事很多，他希望能讓他來實現應該做的事，喊話支持者3月25日到31日，一定要在家守電話、顧電話、接電話，「守住江啟臣、守住台中的未來」，讓台中產業升級，成為國際不可或缺的一環。

游顥等藍委到場力挺江啟臣。（記者廖耀東攝）

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