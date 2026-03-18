民調領先李四川 蘇巧慧：成長反映民意肯定、續以務實回應

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左4）晚間8點在議員彭佳芸（左3）、議員參選人陳俊維（右2）等人陪同下，前往蘆洲出席三重里長聯誼會餐會，現場與里長、里民交流。（記者羅國嘉攝）

年底選戰升溫，民進黨由立委蘇巧慧出戰，國民黨、民眾黨分別提名李四川、黃國昌。最新民調顯示，在三腳督情況下，蘇巧慧以35.7％領先、李四川32.1％；若藍白合推李四川則以39.1％領先，蘇巧慧38.0％緊追在後。對此，蘇巧慧今天受訪表示，團隊已在新北耕耘逾500天，持續深入基層傾聽民意，民調成長反映民眾肯定，也將持續以務實作為回應地方需求。

蘇巧慧晚間8點在議員彭佳芸、議員參選人陳俊維等人陪同下，前往蘆洲出席三重里長聯誼會餐會。現場播放「Team Taiwan」歌曲熱情迎接，蘇巧慧也逐桌向里長與里民敬酒致意，頻頻互動寒暄，她現場也獻唱「粉紅超跑」氣氛熱絡。

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對於民調表現，蘇巧慧指出，團隊已在新北準備超過500天，是最早投入、也準備最充分的一方，並感謝在地議員提供扎實意見，不論行程、福利政見或地方建設，都能貼近民意，「這也是民調持續成長、獲得肯定的重要原因。」

至於淡江大橋風切聲問題，蘇巧慧則反批李四川，在地議員鄭宇恩與里長早已關切，3月初即完成會勘並持續追蹤，公路局也已到場了解，預計4月底完成改善。辦公室也在第一時間向相關單位反映並保持聯繫，「新北的問題，只要有更多人一起關心、一起改善，都是好事，我們都歡迎。」

蘇巧慧表示，自己近期持續在新北各地「跑透透」，大小活動都盡量親力親為參與，希望傾聽更多基層聲音，特別是里長聚會更是重要機會，「剛剛才跑完新店，現在到三重，希望整個新北一起提出更好的意見，讓新北升級。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，團隊已在新北耕耘逾500天，持續深入基層傾聽民意，民調成長反映民眾肯定，也將持續以務實作為回應地方需求。（記者羅國嘉攝）

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