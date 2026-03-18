政院：4月起液化石油氣貨物稅減徵50％ 公共運輸票價不調整

行政院副院長鄭麗君今（18）日召開「穩定物價小組」第2次臨時會報。（行政院提供）

因應中東情勢變局，行政院副院長鄭麗君今（18）日召開「穩定物價小組」第2次臨時會報，會中決議新增自4月起液化石油氣貨物稅減徵50％新措施，此外，也正積極推進5月天然氣調度作業。針對民眾關心的公共運輸，交通部於會中報告指出公共運輸票價不調整。

鄭麗君說，目前國內油氣存量高於法定規範，3至4月天然氣已全數調度到位，供應無虞，也正積極推進5 月天然氣調度作業。此外，除原關鍵原物料品項持續減徵稅負，政府也於3月16日機動擴大調降汽、柴油貨物稅至法定上限50％，每公升稅額分別擴大調降至3.415元與1.995元，並自4月起減徵液化石油氣貨物稅50％（每桶20公斤瓦斯減徵6.9元），以減輕業者營運及民眾負擔。

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行政院指出，農業部已確認目前可供應製肥原料國內庫存至7至8月，下半年尚有採購契約之貨源，且台肥公司原料來源國多元（如印尼、澳洲等），可確保至年底原料來源供應無虞。針對生產端成本，政府持續實施農機用油免徵5％營業稅；漁業動力用油除持續免徵稅負外，亦編列17.93億元預算提供14％優惠補貼，確保農漁畜產品價格產銷平穩。

為防範不合理囤積漲價，經濟部已擴大指標餐飲監測範圍至13品項、34個知名品牌，並請物價聯合稽查小組密切注意價量變動合理性，不定期啟動稽查。經濟部等部會也密切關注國際油價上漲對產業的外溢效果，例如乙烯、丙烯等石化產業基礎原料，以及中下游產業，包含化纖、橡膠、汽車零組件及鞋業等製造業的原料供應可能受到影響。

行政院強調，面對中東情勢不確定性，政府已啟動汽柴油雙緩漲及專案緩漲機制，並擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50％，以及穩定民生物資及農工原料等多項穩定物價措施，力求全年CPI上漲率控制在2％以內。

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