審軍購前夕鄭麗文餐敘藍委 綠批黨意不應凌駕國防之上

國民黨中央今舉行中常會，黨主席鄭麗文主持會議。（記者羅沛德攝）

立院外交及國防委員會、財政委員會下週將聯席審查行政院、藍白等3個版本軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文、黨副主席兼秘書長李乾龍將於明、後2天與國民黨團立委在蘇杭小館舉辦餐敘，為軍購條例審查再添變數。民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷呼籲，國民黨中央不應把黨意凌駕在國防之上，應該理性討論，全力支持可行且對我國國防戰力好的條例。

陳冠廷指出，希望國民黨委員可以正視特別條例對於我國國防戰力的重要性，行政院版本是國防部針對我國戰力需求長期評估及規劃而擬定出來的可行方案，不僅是軍購、也包含委製、商購，是從戰略的角度進行武器籌獲，而非單純武器彈藥的購買，其中也包含對於我國軍工產業及自給自足能力的強化。

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他續指，不僅如此，留有足夠的預算彈性空間，才能夠即時因應現代武器快速迭代的實務需求，可以在有需要的時候，快速編列預算進行實質審查，而非曠日費時重新提交新的特別條例。若是在野黨委員對於預算有所疑慮，也完全可以在審查預算時完整討論，決定去留，並不存在空白授權的問題。

「國防不應該成為政治角力！」陳冠廷強調，特別預算是為了自我防衛能力的提升，這也是全民都支持的，支持特別條例對於在野黨也是加分的。呼籲國民黨中央不應把黨意凌駕在國防之上，應該理性討論，全力支持可行且對我國國防戰力好的條例，若有任何疑義也應該回到預算審查時溝通，在野黨委員也應該好好思考。

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