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    首頁 > 政治

    侯友宜訪澳僑胞辦接風宴 布里斯本副議長黃文毅來自台灣

    2026/03/18 19:23 記者賴筱桐／新北報導
    布里斯本副議長黃文毅（右）來自台灣，清楚了解新北市在市長侯友宜任內的大幅進步。（圖由讀者提供）

    布里斯本副議長黃文毅（右）來自台灣，清楚了解新北市在市長侯友宜任內的大幅進步。（圖由讀者提供）

    新北市長侯友宜訪問澳洲，第一站抵達布里斯本，當地僑胞熱情迎接，由僑務委員羅富齡主辦晚宴，原號召200人出席，最終爆場吸引近300人出席。

    侯友宜致詞首先感謝僑界人士在國外打拚，依然心繫台灣。他表示，新北市近年捷運建設發展迅速，在他任內2年就有一條捷運線通車，透過交通路網，串連北北基桃千萬人生活圈，新北市就是中心點。

    侯友宜逐桌向僑胞致意合照，自拍技術引起現場歡呼聲不斷。侯友宜也準備馬年小福袋，送給現場與會人員，並介紹福袋以旋轉木馬為設計靈感，祝福大家都能「轉」出好運。

    台灣出身的布里斯本副議長黃文毅幽默表示，他向布里斯本市長報告，要接待家鄉來的貴賓，才能提前離開會議出席晚宴。黃文毅也提到，母親是淡水人，自己在台北萬華長大，與板橋僅一橋之隔，因此他清楚了解新北市在侯友宜任內的大幅改變、進步。

    侯友宜接下來的行程將前往雪梨和墨爾本。

    新北市長侯友宜出訪澳洲，首站抵達布里斯本，與僑胞交流。（圖由讀者提供）

    新北市長侯友宜出訪澳洲，首站抵達布里斯本，與僑胞交流。（圖由讀者提供）

    新北市長侯友宜出訪澳洲，與僑界人士聚會交流，逐桌致意並拿起手機自拍。（圖由讀者提供）

    新北市長侯友宜出訪澳洲，與僑界人士聚會交流，逐桌致意並拿起手機自拍。（圖由讀者提供）

    新北市長侯友宜準備馬年福袋給出席晚宴的僑界人士。（圖由讀者提供）

    新北市長侯友宜準備馬年福袋給出席晚宴的僑界人士。（圖由讀者提供）

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