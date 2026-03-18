海地共和國潘恩大使 桃園分享建國史

「從桃園看世界」海地場，邀請海地共和國大使館潘恩大使分享建國史。（桃市府提供）

桃市府秘書處今（18）日舉辦「從桃園看世界—海地場」駐台大使講座，邀請海地共和國大使館潘恩大使，以「小國，卻有不容小覷的話語權：海地對世界歷史的貢獻」為題，帶領觀眾反思小國之於世界歷史的定位和話語權。

潘恩大使表示，外界常以當前政治動亂、經濟挑戰等刻板印象來認識海地，卻忽略了該國在歷史長河中不屈不撓的奮鬥，他強調，一個國家的「偉大」，不在於國土面積或經濟規模，而在於其堅守的理念與道德勇氣，海地不僅僅是一個島國，更曾以實際行動，形塑了自由、人類尊嚴與主權等普世原則，展現出小國也能擁有撼動世界的大話語權。

請繼續往下閱讀...

潘恩大使表示，海地是全球第一個由黑人奴隸成功起義並建國的共和國，更擁有世界上第一部明文廢除奴隸制度、宣示人人平等的憲法，儘管建國後因挑戰當時的強權體制，面臨長期的外交孤立與法國的鉅額索賠，海地仍選擇「團結而非孤立」，甚至積極協助拉丁美洲等其他被殖民國家爭取主權，這份追求多元共存、為自由平權奮鬥的理念，也深刻延伸至海地的美食、慶典及音樂舞蹈中，體現出海地人民心中不畏強權、大膽奔放的性格底色。

秘書處長曾俊豪表示，「從桃園看世界」系列講座自2023年開辦，今年邁入第3年，透過認識我國友邦及桃園締盟城市，拓展國人國際視野，今日講座為年度首場，將持續邀請各國駐台大使及城市首長出席講座。

「從桃園看世界」海地場，邀請海地共和國大使館潘恩大使分享建國史。（桃市府提供）

「從桃園看世界」海地場，邀請海地共和國大使館潘恩大使分享建國史，右為秘書處長曾俊豪。（桃市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法