中共以民族團結法促統 陸委會：升級版紅衛兵文化

陸委會示警，透過「民族團結進步促進法」作為橋接，中共能將任何不配合統一的行為架接到既有法律進行處罰，因為法律的模糊不確定性，造成人人自危、甚至互相檢舉的「升級版紅衛兵文化」。（資料照）

中國全國人大會議近日通過「民族團結進步促進法」，中國國台辦發言人陳斌華今天揚言，對於台獨分裂勢力分裂民族、破壞民族團結的行為，將採取一切必要措施，依法予以懲治。陸委會痛批，透過這部法律作為橋接，中共能將任何不配合統一的行為架接到既有法律進行處罰，因為法律的模糊不確定性，將造成人人自危、甚至互相檢舉的「升級版紅衛兵文化」。

陳斌華在國台辦例行記者會說，各民族共同團結奮鬥、共同繁榮，是中華民族的生命所在、力量所在、希望所在，制定「民族團結進步促進法」，為鑄牢中華民族共同體意識，增進中華民族共同體建設，夯實法治根基，對於全面推進民族團結進步事業，推動全國各族人民在「中國式現代化」全面推進強國建設，民族復興偉業，共同團結奮鬥，具有重大意義。

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陳斌華聲稱，兩岸同胞同文同種、同根同源，同屬中華民族，是榮辱與共的命運共同體，我們將深入貫徹實施「民族團結進步促進法」，進一步深化兩岸交流合作，厚植兩岸同胞共同利益，共同弘揚中華文化，增加台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同，攜手共創偉大復興。

他嗆聲，民進黨當局出於謀獨私利，故意混淆視聽，編造所謂風險，目的是恐嚇台灣民眾，製造寒蟬效應，對於台獨分裂勢力分裂民族、破壞民族團結的行為，我們將採取一切必要措施，依法予以懲治。

陸委會對此表示，本會觀察到，該法全部共65條，出現「應當」義務的頻率高達53次，對象涵蓋各級政府、教育機構、宗教團體、企業甚至未成年人的父母。法律賦予了極為綿密的法律責任，從行政處分、治安管理處罰到刑事責任。透過這部法律作為橋接，中共能將任何不配合統一的行為架接到既有的法律進行處罰。

陸委會批評，該法以「鑄牢中華民族共同體意識」為名，將「維護國家統一」列為法律義務，把台灣納入其「民族團結」框架，透過立法手段強制推進統一，以法律強迫境內外所有人，都必須接受中國統一的政治目標與義務。

陸委會指出，中共把統一從「口號宣示」、「政策推動」走向「法定義務」，不排除未來中共會將「積極的台獨行為」，擴大到「反對統一」、「消極的不配合統一行為」或「維持現狀」都包含在違法制裁的範圍，來推進統一進程。以前中共以法律處罰有「積極從事台獨活動」的作為犯，以後將以本法處罰不積極推動、不配合、不支持統一的「不作為犯」。

陸委會示警，這部法律將「團結與統一」定義為法律上的「作為義務」，顛覆了民主國家「不表態是自由」的原則。在中共邏輯下，保持沈默即是「不作為犯」。這對教育界與藝文創作者造成毀滅性影響，每個人都必須在作品中「輸誠」。因為法律的模糊不確定性，將造成人人自危、甚至互相檢舉的「升級版紅衛兵文化」。

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