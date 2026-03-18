台灣醫師將赴巴林 設「福爾摩沙聯合門診醫療中心」

許景琦醫師（右1）3年前率團拜會巴林政府人士。（許景琦醫師提供）

台中維新醫院院長許景琦表示，最近接到巴林政府傳遞來消息，邀請他前往巴林首都麥納瑪（Manama）的美國第五艦隊基地大門口設立醫療站，將取名為「福爾摩沙聯合門診醫療中心」，將等戰事稍歇就會前往籌設，藥物、醫材等物資已在募集準備前往。

許景琦說，3年前他以台灣觀光醫療發展協會理事長身分，率團參加阿拉伯醫療展的期間，與拜會巴林王國衛生部長等政府人士參觀皇宮，奠定了友誼關係，除發展台灣跟中東國家的民間關係，巴林衛生部最近透過關係，邀請他前往設立醫療站。

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許景琦說，醫療站將以常設方式設置，計畫派駐醫師有7、8人，已有幾個醫學中心的醫師願意前往，目前也安排巴林政府派出駐院醫生來台接受訓練，讓台灣優良又高科技的醫療產業能夠延伸到中東地區。

許景琦強調，戰爭殘酷且違反人道，看見巴林遭受戰火攻擊，身為醫療人員，救人救世不分國籍，積極籌組醫療團隊，拯救更多受苦受傷的無辜軍民，也讓台灣優秀的醫療技術和愛心揚名國際。

許景琦醫師3年前率團拜會巴林衛生部長哈桑。（許景琦醫師提供）

許景琦（前排右3）3年前擔任台灣觀光醫療發展協會理事長時率團前往巴林王國皇宮。（許景琦醫師提供）

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