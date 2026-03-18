馬英九「斷開」聲明掀波瀾！蕭旭岑稱：馬支持也挺我幫忙鄭麗文

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

馬英九基金會董事長、前總統馬英九前天聲明，基金會前執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈已離職，未來蕭、王兩人言論及行為不能代表基金會與馬英九的立場，引發外界關切及揣測。國民黨副主席的蕭旭岑今晚接受廣播節目訪問表示，遺憾媒體出現許多版本的故事，而且天馬行空，但他都不會也不應該回應，做為曾經的資深政治記者，他能理解這個新聞事件很大，媒體同業也會有寫內幕的壓力，但有些故事過於誇大，希望媒體善盡查證之責，以免不相干的人無端捲入。

至於外界解讀馬英九切割國民黨主席鄭麗文？蕭旭岑強調，這是不可能的事情，歷任國民黨主席都是依照國民黨黨綱、黨章規定，在「九二共識」、反對台獨的基礎上，從事兩岸交流工作，馬英九不可能會切割鄭麗文，而且據他了解，馬英九很支持鄭麗文，馬英九也很支持他幫忙鄭麗文。

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蕭旭岑表示，外界傳聞的許多故事，有許多重複與矛盾，對於任何的版本，他都不會回應，也不應該回應，但針對有人就馬英九聲明中強調新任基金會執行長戴遐齡「人品端正、操守清廉」，做出一些聯想。蕭旭岑說，其實這是馬英九的用人標準，也是自己過去能在馬英九身邊服務多年，所以他不會以負面來做解讀。

蕭旭岑指出，這件事情其實很單純，就是因為他離開基金會，馬英九認為他沒需要再協助基金會，自己對於日後基金會的事情也就沒有權力過問，自從他接任國民黨副主席後，離開基金會是很自然的事情，一切都以基金會的對外說明為主，他也尊重基金會的處理。

蕭旭岑並強調，馬英九對他恩重如山，自己會永遠感念並且支持馬，對於馬的理念及兩岸交流工作，他也都會繼續做，作為馬英九的「子弟兵」，以後他也都會幫馬英九辯護，但既然已經離開，他完全尊重基金會的聲明。

對於主持人提及外界揣測，此事可能引發後續的「反擊」？蕭旭岑說，他完全想不出來，希望這種類似連續劇的繪聲繪影，應該畫下休止符。

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