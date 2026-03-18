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    首頁 > 政治

    318學運前夕翁曉玲沒收投票 簡舒培諷藍「民主奇恥大辱」

    2026/03/18 19:22 記者何玉華／台北報導
    簡舒培（圖）表示，在318學運滿12週年前夕，立委翁曉玲在程序委員會沒收投票，是民主的奇恥大辱。（資料照）

    簡舒培（圖）表示，在318學運滿12週年前夕，立委翁曉玲在程序委員會沒收投票，是民主的奇恥大辱。（資料照）

    今天是318太陽花學運12週年，前一天的立法院程序委員會，會議主席國民黨立委翁曉玲因藍委人數少於民進黨立委，不進行表決直接裁示將議程草案提報院會處理，並宣布散會，引起爭議；民進黨籍台北市議員簡舒培今在臉書嘲諷說，國民黨的無恥，從「30秒」進化到「沒收投票」，讓人見證了什麼叫做「民主的奇恥大辱」。

    簡舒培說，318太陽花學運12週年，原本該是反省與守望的日子，但昨天的立法院，讓人見證了什麼叫作「民主的奇恥大辱」；翁曉玲在程序委員會竟然公然上演「沒收投票、直接宣布散會」的無賴戲碼，連表決程序都敢直接跳過，這不是議事爭議，這是赤裸裸的獨裁復辟！

    簡舒培說，12年前，張慶忠用「30秒」強推服貿，引爆了整整一代人的憤怒；12年後，國民黨連演都不演了，直接「沒收」投票的權利。兩者之間的關聯清晰得令人毛骨悚然：只要涉及中國，程序就是屁；無底線的搗亂，只為癱瘓台灣，「翁曉玲們，你們到底在怕什麼？」

    簡舒培質疑說，為什麼要急著沒收投票？為什麼要搗亂台灣？因為只要是防堵中國滲透、加強國安的法案，國民黨與民眾黨這群「國會多數」就坐立難安。他們寧可毀掉程序正義，也要呼應、配合中國敘事。從2024 年至今，藍白「國會多數」利用多數席次，不是在建設國家，而是在拆毀地基。只要法案違背中國期待，藍白就用暴力、用沒收、用各種下流的議事手段讓台灣空轉。

    簡舒培說，翁曉玲們到底在怕什麼？怕程序透明？怕民意監督？還是怕中國的指示無法在台灣落實？本來以為318學運已經把黑箱掃進歷史的塵埃，但現在，這群「中共家奴」正試圖把塵埃重新撒回台灣人的眼睛裡。如果翁曉玲這種「沒收投票」的行徑成為常態，那台灣人引以為傲的民主，將只是這群親中政客手中的蕩然無存。

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