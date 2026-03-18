批綠忽略三明治世代 白鎖定教養、長照、居住正義射4箭

民眾黨今開記者會，批評民進黨忽略三明治世代，並提出相關政策配套。（記者林正堃攝）

民眾黨今（18）日表示，我國逾400萬中年人屬於夾在孩子與父母、家庭與工作間的「三明治世代」，一肩扛起長輩醫藥費、育兒學費及房貸保險等開銷，卻不見民進黨執政後著手解決台灣少子女化、高齡化與家庭照顧壓力等問題，因而重申在野已提「生養無畏」、「教育優化」、「齡友善」與「居住正義」四大面向政策，全面照顧這群社會中堅。

民眾黨今召開「被壓垮的三明治世代」記者會，揭露執政黨嘴上說支持家庭、照顧年輕人與長輩，實際上不僅毫無作為、甚至還會扯後腿。從生育補助、公托設施、長照制度、外籍看護，到長者健保補助、兒少未來帳戶，只要是在野黨提出真正能減輕家庭負擔的政策，民進黨就是棄民生、擇政治，「嘴巴喊支持、投票全反對」。面對被壓垮的三明治世代，民眾黨提玩完整降低壓力的政策，從生養支持、職場友善，到全人照顧與居住正義，重建一個讓台灣人民敢生、敢養、敢照顧、敢規劃未來的環境。

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民眾黨中正萬華議員參選人吳怡萱表示，自己現在也是一位四個月大孩子的媽媽，其中高達七成照顧責任落在女性肩上，許多人一邊上班撐家計，一邊照顧孩子、長輩，早已被壓到喘不過氣，政府理應提出真正有感的支持政策，但衛福部長石崇良竟把今年二月出生數不到七千，怪罪到「在野黨沒有審預算」頭上，簡直荒謬到令人吐血。她痛批懷孕生子需要十個月，難道家庭會因為預判未來預算而決定是否生育？這種說法不僅毫無邏輯，更是對所有家庭極度不負責任。

吳怡萱也進一步指出，民眾黨早已提出生育給付補助差額、公托設施經費等動支案，真正要把資源投入家庭，但民進黨立委卻一邊對外喊支持，一邊在立法院投下反對票。她點名王美惠、陳瑩、陳亭妃、蘇巧慧等人全數反對，吳怡萱痛批「嘴巴說要當父母官，實際連照顧父母與孩子的預算都投不下去，這樣的人還有資格談照顧三明治世代嗎？」

針對長照制度，在野陣營提出「80歲以上免評巴氏量表」，原本是能實質減輕家庭負擔的政策，但民進黨卻是立刻啟動造謠國家隊。汐止金山萬里議員參選人陳語倢指出，三明治世代面對的不是冷冰冰的數據，而是每天必須承受的現實壓力。她在地方看到許多家庭推著輪椅、帶著長者奔波醫院，只為取得一年效期的巴氏量表，「照顧還沒進到家裡，家屬早就被制度折磨到身心俱疲。」

陳語倢表示，當時勞動部聲稱放寬門檻會造成十萬名看護缺口，但截至去年底實際申請僅一萬件，民進黨根本是故意用錯誤數字製造恐慌。嘴上說怕「棄重擇輕」，實際上卻是棄民生於不顧，制度設計更讓家庭承受巨大落差，例如重度失能者居家補助可達三萬多元，但送機構後補助卻驟降至一萬元，直接壓垮家庭。她也質疑，民進黨選舉時高喊「健保全免」，進入立法院卻立刻改口反對，「民進黨到底是失憶，還是裝傻？」

松山信義議員參選人許甫則直指民進黨少子化政策的荒謬。民進黨宣稱2017年成立少子女化對策辦公室，結果從行政院到衛福部說法前後矛盾，甚至連辦公室是否存在都說不清楚就已經花費近六千億預算，許甫大酸「這根本不是少子女化辦公室，而是『少辦公室』」。更諷刺的是，投入巨額經費後，台灣卻迎來史上最低出生數、全年出生人口恐跌破十萬，甚至成為全球出生率最低國家，許甫痛批，民進黨不是在解決少子化，而是在用人民的納稅錢，製造出「全球最不敢生孩子的國家」。

許甫表示，為了減緩少子女化的國安危機，在野陣營提出0到6歲兒童健保補助、台灣未來帳戶（TFA）等政策，結果民進黨一貫膝反射先抹黑，指控排擠社福、債留子孫，結果行政院卻轉頭宣布擴大既有兒少帳戶政策，許甫痛批「這根本是標準的在野提案叫亂花錢，行政院抄去就變超前部署」。荒謬的是民進黨過去推了八年的TISA兒少帳戶，到現在只有3.9萬人開戶，這種成績單根本不是政策，是政策廢墟，「零分的作業，誰會去抄？」

鍾心渝則強調，民眾黨挺三明治世代絕對不是口號，而是一整套能真正減壓的政策方向。她指出，民眾黨在2026共同政策「九支箭」中，已有四支箭直接對準三明治世代最沉重的壓力來源，包含「生養無畏」、「教育優化」、「齡友善」與「居住正義」。從懷孕營養金、月子金、全薪育嬰留停，到2至6歲學費減免、公共化幼兒園、長者健保補助、敬老卡升級、社宅與可負擔住宅，民眾黨要做的，不是零碎補助，而是一整套能讓人民安心規劃未來的人生結構。

民眾黨強調，三明治世代不是民進黨拿來選舉消費、造謠甩鍋的祭品，更不是每逢選舉就被拿來開支票、選後就被遺忘的工具，未來將為這群三明治世代，將該有的支持一項一項爭回來。

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