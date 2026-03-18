黃國昌嘴喊打光電貪污 卻讓光電弊案議員之子闖初選 周軒諷：笑話

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨雲林縣黨部前主委林淑芬和原擬爭取黨內初選提名選議員的林靖冠，姊弟倆今天（18日）突然宣布率百名黨員退黨，引發外界熱議。據悉，2人是因對黨中央打算讓涉入光電貪污案議員之子參加地方議員初選不滿，政治工作者周軒忍不住跳出來狠酸，白營現任主席黃國昌口口聲聲說要打光電弊案，結果現在卻讓家族涉入光電弊案的人參加初選，「民眾黨徹底把自己弄成笑話！」

國民黨雲林縣議員王又民遭控利用職務之便，以「贊助費」或「勞務費」等名目，向光電業者收受金援，換取在議會中支持涉事業者的開發計畫。雲林地方法院去年8月25日做出一審判決，王又民因觸犯《貪污治罪條例》不違背職務收受賄賂罪，被判處有期徒刑9年6個月，褫奪公權5年。王又民不服判決，堅持否認犯行，提出上訴，目前全案還在審理中，尚未定讞。

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但受到此案影響，王又民宣布今年地方選舉不再爭取連任，而是交棒給兒子王竣毅。而民眾黨讓王竣毅參加黨內初選，與雲林黨部主委林靖冠競爭，此舉讓林靖冠和同樣曾任主委的姊姊林淑芬不滿，多次向黨中央提出抗議但未果，心灰意冷之下，於今日宣布退出白營，痛批現在的民眾黨中央違背黨的清廉從政理念，對外界質疑與反應至今未見具體檢討與調整，讓不少支持者失望，因此他們要與上百名黨員一起退黨。

對此，周軒今下午在臉書發文調侃，「大家可以把『民眾黨、光電』以及『黃國昌、光電』這兩組關鍵字，丟進GOOGLE，洋洋灑灑好幾頁結果，全部都是當初黃國昌對光電弊案多麼深惡痛絕，民眾黨為了台灣有一個乾淨的環境發展光電，做了多少努力，上個會期還不顧業者抗議硬修環評法。結果，今天被爆料，原來家族涉及光電弊案的，也可以參加民眾黨初選喔！」

「然後自己的黨員揚言要走人，黨中央覺得不妙了還趕快打電話叫人回來。雙標民眾黨就是雙標，打光電弊案的時候義正詞嚴，需要選票的時候光電弊案就沒關係了，民眾黨徹底把自己弄成笑話！」

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