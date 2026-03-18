雲林林淑芬、林靖冠率百人退出民眾黨 黨中央急Call姊弟求撤回

林淑芬和林靖冠率百人退出民眾黨。圖為民眾黨中央黨部。（資料照）

民眾黨雲林縣黨部前主委林淑芬和原擬爭取黨內初選提名選議員的林靖冠，姊弟倆今天（18日）突然宣布率百名黨員退黨，引發熱議。沒想到聲明剛發出，就傳出民眾黨中央立刻致電給姊弟，要求撤回退黨聲明，讓林淑芬忍不住痛批！

林淑芬與林靖冠共同發表退黨聲明說，他們2人加入民眾黨以來展現政黨理念與地方政治的高度投入，始終秉持清廉從政與理性問政的初衷，但最近黨中央在雲林地方選務上的決策方向，已違背黨的清廉從政理念，就算初選贏了受到傷害也很大，基層也會有所質疑及混淆，黨中央對外界質疑與反應至今未見具體檢討與調整，令不少支持者感到失望。

請繼續往下閱讀...

林氏姊弟說，經過長時間審慎評估後，他們決定提出退黨申請，並與多名幹部及數百名黨員一起退出民眾黨。據了解，2人不滿的就是黨中央打算讓捲入光電貪汙案的現任雲林縣議員王又民的兒子王竣毅參加初選，與林靖冠競爭雲林第一選區的（斗六、莿桐、林內）的議員提名。林淑芬說，王又民因涉光電貪汙案，一審遭判刑9年6個月、褫奪公權8年，案件雖然還在審理中，但其社會形象太過負面。

這篇聲明曝光後，隨即引發輿論熱議。民眾黨秘書長周榆修反批姊弟倆，以莫須有之說詞混淆視聽，黨中央擊表達高度遺憾，且深表不以為然。

綜合媒體報導，不過，聲明發出沒多久，劇情就出現轉折。林淑芬透露，民眾黨中央獲悉他們要退黨一事後，馬上致電提出改用徵召方式來提名林靖冠，並要求撤回退黨聲明。林淑芬直言感到荒謬，先前早就多次溝通、協調，但都無效，如今等當事人心死決定退黨才改口說要徵召，根本是把選舉當兒戲！林淑芬說，他們姊弟倆已經拒絕黨中央，堅持走清廉的路，弟弟林靖冠將以無黨籍身分參選到底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法